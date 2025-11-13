Élelmiszergyűjtéssel indul az év végi jótékonysági szezon

Idén is az Élelmiszerbank tartós élelmiszergyűjtésével indul hazánkban az év végi jótékonysági szezon – mondta Nagygyörgy András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója. Ez az akció immár 20 éves, tavaly 75 ezer nélkülözésben élő embernek és családnak tudtak segítséget nyújtani.

„Ehhez képest idén még szintet is lépünk, hiszen már 473 áruházban fognak tudni az országban a vásárlók felajánlásokat tenni. Azt reméljük, hogy nem csak az ünnepeket, hanem az azt követő leghidegebb januári heteket is édesebbé és gondtalanabbá tudjuk majd tenni ezáltal” – mondta az InfoRádióban Nagygyörgy András.

Az akció péntek délután 3 óra és vasárnap este 6 óra között zajlik a Tesco, az Aldi, az Auchan, a Metro és a Lidl egységeiben, ezeken a helyszíneken lehet adományokat felajánlani. Azt kérik a vásárlóktól, hogy amikor betérnek a hétvégi bevásárlásaikra, akkor gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek eggyel több konzervet, tésztát, rizst, akár ezekhez passzoló valamilyen öntetet vagy szószt, esetleg édességet, csokoládét vagy bébiételt a kosarukba, hogy aztán a kasszák mellett felállított gyűjtőpontokon a zöld mellényes élelmiszerbankos önkénteseknél leadhassák a felajánlásaikat.

Az összegyűlő adományokat helyi karitatív szervezetek segítségével fogják eljuttatni a rászoruló emberekhez, az állami gondozásban élőkhöz, a gyermekotthonok lakóihoz, a fogyatékkal élő vagy idős emberekhez, illetve nagycsaládosokhoz.

„Lesznek, akiknek már a novemberi hetekben eljuttatjuk az adományokat, hiszen sajnos nem tud várni az adott háztartás karácsonyig, azonban sok helyen fog még jutni belőle januárra is, amikor a leghidegebb hetek jelentkeznek, és talán kevesebb szokott lenni a szolidaritás az emberekben” – mondta a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.

A szervezet közleményében kiemelte, hogy ezek az adománygyűjtő hétvégék mutatnak rá igazán, hogy az apró gesztusok együttesen óriási támogatássá válhatnak. Ehhez mindössze az kell, hogy senki ne becsülje le azt, amivel hozzájárulhat a rászorulók karácsonyához.