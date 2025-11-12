Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

Az SMR-technológiájú kis reaktorok vásárlása is az amerikai-magyar nukleáris megállapodás részét képezik. Tíz ilyen kis reaktorral, továbbá a Paks I és II blokkokkal Magyarország önellátó lehet az áramellátásban, sőt exportra is tudna termelni – erről beszélt az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.

Pénteken történt egy magyar–-amerikai nukleáris deal, amelynek központi eleme volt egy 114 millió dollár értékű szerződés. Ennek keretében az amerikai Westinghouse az orosz nyomottvizes VVER 440-es típusú reaktorokhoz fog fűtőanyagot szállítani, a paksi atomerőműbe. Ezen felül született egy kormányközi nukleáris együttműködés is, amely nyit az SMR-technológia felé, továbbá szó esik benne a kiégett fűtőelemek új tárolási technológiájáról is, mondta el a kutató.

A szóban forgó SMR technológia a General Electric, a Vernova és a Hitachi közös fejlesztése,

névleges teljesítménye 300 megawattos. Paks II ezzel szemben kétszer 1200 megawattos kapacitással rendelkezik.

Ezeknek a kis moduláris nukleáris reaktoroknak előre le lehet gyártani, és le lehet szállítani a különböző elemeit. Építési idejük tehát sokkal rövidebb, mint egy nagy nukleáris reaktornak, illetve sokkal kisebb helyen is elférnek, egy focipálya területén is akár, tette hozzá Bárány Péter.

Az SMR technológiájú reaktorok alkalmasak akár városok, nagy gyár- vagy ipartelepek ellátására is

– tette hozzá az elemző.

Különböző források vannak arra, hogy milyen beruházási értékben vásárolna Magyarország SMR technológiát. A legnagyobb, 20 milliárd dolláros becslést nézve körülbelül 2 milliárd dollárba kerülne egy darab kis moduláris reaktor, tehát ez 10 kis moduláris reaktor esetében ez 3000 MW-s kapacitást jelentene. Ezt Paks I-vel és II-vel kiegészítve 7400-7500 MW nukleáris kapacitással rendelkezne Magyarország. Ez éves szinten már azt jelentené, hogy nukleáris portfóliónk le tudná fedni a teljes elektromos áramtermelést. Így exportra is tudna termelni Magyarország, vagy akár több külföldi tőkeberuházást is be tudna vonzani, magyarázta Bárány Péter.

Fontos, hogy ezek a kis moduláris reaktorok akár olyan területekre is letehetőek, amelyek amúgy el vannak zárva környezetüktől, így az elzárt ipartelepekre is. Nincsenek olyan biztonsági igényeik, mint például egy paksi atomerőműnek, vagy egy nagy atomerőműnek, tette hozzá a kutató.