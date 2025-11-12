ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.52
usd:
331.68
bux:
108149.88
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Model of atom and elementary particles. Physics concept. 3D rendered illustration.
Nyitókép: vchal/Getty Images

Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A magyar–amerikai nukleáris deal keretében a Westinghouse szállítani fog fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz, továbbá az SMR-ek, vagyis a kis moduláris erőművek tekintetében is előrelépések történtek – mondta el az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.

Az SMR-technológiájú kis reaktorok vásárlása is az amerikai-magyar nukleáris megállapodás részét képezik. Tíz ilyen kis reaktorral, továbbá a Paks I és II blokkokkal Magyarország önellátó lehet az áramellátásban, sőt exportra is tudna termelni – erről beszélt az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.

Pénteken történt egy magyar–-amerikai nukleáris deal, amelynek központi eleme volt egy 114 millió dollár értékű szerződés. Ennek keretében az amerikai Westinghouse az orosz nyomottvizes VVER 440-es típusú reaktorokhoz fog fűtőanyagot szállítani, a paksi atomerőműbe. Ezen felül született egy kormányközi nukleáris együttműködés is, amely nyit az SMR-technológia felé, továbbá szó esik benne a kiégett fűtőelemek új tárolási technológiájáról is, mondta el a kutató.

A szóban forgó SMR technológia a General Electric, a Vernova és a Hitachi közös fejlesztése,

névleges teljesítménye 300 megawattos. Paks II ezzel szemben kétszer 1200 megawattos kapacitással rendelkezik.

Ezeknek a kis moduláris nukleáris reaktoroknak előre le lehet gyártani, és le lehet szállítani a különböző elemeit. Építési idejük tehát sokkal rövidebb, mint egy nagy nukleáris reaktornak, illetve sokkal kisebb helyen is elférnek, egy focipálya területén is akár, tette hozzá Bárány Péter.

Az SMR technológiájú reaktorok alkalmasak akár városok, nagy gyár- vagy ipartelepek ellátására is

– tette hozzá az elemző.

Különböző források vannak arra, hogy milyen beruházási értékben vásárolna Magyarország SMR technológiát. A legnagyobb, 20 milliárd dolláros becslést nézve körülbelül 2 milliárd dollárba kerülne egy darab kis moduláris reaktor, tehát ez 10 kis moduláris reaktor esetében ez 3000 MW-s kapacitást jelentene. Ezt Paks I-vel és II-vel kiegészítve 7400-7500 MW nukleáris kapacitással rendelkezne Magyarország. Ez éves szinten már azt jelentené, hogy nukleáris portfóliónk le tudná fedni a teljes elektromos áramtermelést. Így exportra is tudna termelni Magyarország, vagy akár több külföldi tőkeberuházást is be tudna vonzani, magyarázta Bárány Péter.

Fontos, hogy ezek a kis moduláris reaktorok akár olyan területekre is letehetőek, amelyek amúgy el vannak zárva környezetüktől, így az elzárt ipartelepekre is. Nincsenek olyan biztonsági igényeik, mint például egy paksi atomerőműnek, vagy egy nagy atomerőműnek, tette hozzá a kutató.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

amerika

atomenergia

westinghouse

smr

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

A magyar–amerikai nukleáris deal keretében a Westinghouse szállítani fog fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz, továbbá az SMR-ek, vagyis a kis moduláris erőművek tekintetében is előrelépések történtek – mondta el az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.
 

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Szakértő: az amerikai védőpajzs nem váltja ki a blokkolt uniós forrásokat

Szakértő: az amerikai védőpajzs nem váltja ki a blokkolt uniós forrásokat

A tervezettnél magasabb jövő évi költségvetési hiány kiegészítését is biztosíthatja az az amerikai pénzügyi védőpajzs, amit Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be azt követően, hogy Washingtonban találkoztak Donald Trump amerikai elnökkel. Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója az InfoRádióban azt mondta, hogy a megállapodással az Egyesült Államok egy szabadfelhasználású hitelkeretet biztosított Magyarországnak.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Macron elnök szimbolikus vereséget szenvedett

Macron elnök szimbolikus vereséget szenvedett

A francia Nemzetgyűlés megszavazta Emmanuel Macron 2023-as nyugdíjreformjának felfüggesztését, a lépés a 2026-os társadalombiztosítási költségvetéshez kapcsolódó módosítás részeként került napirendre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről

Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről

Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

The White House says released emails create a "fake narrative". It also says the victim - whose name is redacted in the emails - is the late Virginia Giuffre.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 17:35
A drogellenes küzdelemre fókuszál a MCC Budapest Summit
2025. november 12. 17:23
Orbán Viktor: egy magyar kormánytag Amerikában utómunkálatot végezhet
×
×
×
×