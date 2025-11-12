Nagy a mosolygás a palackvisszaváltó automatáknál

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. sajtóeseményén elmondta: tavaly a gyermekgyógyító programokat támogatták, az idén július 1-jén indult, "Mosolyra váltó" programban érkező adományok pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt gyermekjóléti programjait segítik majd.

Bacsa György kiemelte: a palackokat 5100 automatában lehet visszaváltani, és minden automatában "ott a jótékonyság lehetősége". Hozzátette: jelenleg nem éri el a visszaváltások 5 százalékát a jótékonyság, de így is jelentős összeg, 82 millió forint gyűlt már össze.

Emlékeztetett rá: a MOL hulladékkoncessziós tevékenysége Magyarország legnagyobb környezetvédelmi és szemléletformáló programja, emellett komoly szerepe van a gazdaság stabilitásában, önellátásában. Mint mondta, a hulladék érték és hozzájárul a fenntarthatóbb, tisztább jövőhöz és a gazdaság stabilitásához is, hiszen a hulladékot anyagában és energiaként is lehet hasznosítani.

Elmondta: az újrafeldolgozás aránya eléri a 34 százalékot, a lerakás arányát pedig 50 százalék alá csökkentették, a hosszútávú cél a 10 százalék alá csökkentés. A cél az, hogy a hulladékot ne ássuk el, hanem hozzuk vissza a gazdaság körforgásába, hasznosítsuk - foglalta össze.

Kiemelte: ezt a szemléletet kell erősíteni az emberekben is. A palackokat ne dobjuk ki, hanem váltsuk be: kuponra, készpénzre vagy mosolyra - mondta.

Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke elmondta,

a felajánlásokat a játszótérfejlesztésre és a családi átmeneti otthonok fejlesztésére fogják fordítani.

Mint mondta, 15 játszóteret működtetnek, ebből hetet Budapesten, olyan helyszíneken, ahol hátrányos helyzetű családok laknak. Fontosnak érezzük, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan hely, amely biztonságot és közösséget is jelent nekik - mondta, hozzátéve, a játszótereken szociális munkások szerveznek programokat a gyerekeknek. Az átmeneti otthonokba pedig olyan családokat fogadunk be hat hónapra, legfeljebb egy évre, akik bajba kerültek, de itt lehetőséget kapnak arra, hogy újratervezzék az életüket - fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra: szerdán van a szociális munka napja. Elmondta: Magyarországon százezer szociális munkás dolgozik, ebből ötezren a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Mivel jól teszik a dolgukat, ellátják a rászorulókat, csak ritkán vesszük őket észre, de érdemes tisztelegni előttük és megköszönni a munkájukat - fogalmazott.

Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója arról beszélt, tapasztalataik szerint az emberek szívesebben adományoznak karácsonykor és akkor, ha nagy baj van, de az adományozás kevésbé része a mindennapjainknak. Méltatta a palackvisszaváltással egybekötött adományozást, mint fogalmazott, a palack nem hulladék, hanem érték, ami esélyt tud teremteni.

Elmondta: az ökumenikus segélyszervezet stratégiai területe a gyerekek esélyteremtése, a Kapaszkodó programjukban közel négyezer gyerekkel foglalkoznak napi szinten az országban. A palackvisszaváltásból származó adomány pedig ennek a munkának a folytatását segíti az átmeneti otthonokban, Biztos kezdet gyerekházakban és jelenlétpontokon, ahol ingyenes foglalkozásokkal segítik a gyerekeket a szegénység okozta hátrányok leküzdésébe.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója arról beszélt, nagyon fontos, hogy aki szeretne, minél egyszerűbben tudjon segíteni a rászorulókon, erre pedig nagyon jó kezdeményezés a palackvisszaváltás.

Elmondta: a vöröskereszt az elmúlt négy évben átlagosan kétezer gyerek nyári táboroztatását tudta megvalósítani, de idén ez a szám csökkent, a forráshiány miatt. A palackvisszaváltásból származó adomány azonban lehetőséget ad arra, hogy jövőre több gyerek táboroztatását tudják megvalósítani, mint amivel eddig számoltak.

Till Attila, a MOHU nagykövete arra biztatott mindenkit, hogy éljen az adományozás lehetőségével a palackvisszaváltásnál, mert ezzel az apró gesztussal rászoruló családoknak segíthet. Egy palack visszaváltása is számít - emelte ki.