ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.52
usd:
331.69
bux:
108149.88
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
PET-palack, a háttérben egy palackbegyűjtő automata a Mol MOHU és a Returmatic magyar fejlesztésű italpalack-begyűjtő rendszerének bemutatóján a Hungexpo A pavilonjában 2024. március 6-án. A begyűjtőautók a kézi visszaváltási rendszerhez csatlakozó kisebb boltokból szállítják majd el az italcsomagolásokat. Az autóba beszerelt automata összepréseli a műanyagpalackokat, az alumíniumdobozokat, valamint összetöri az üvegeket.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Nagy a mosolygás a palackvisszaváltó automatáknál

Infostart / MTI

Már több mint 82 millió forint gyűlt össze a palackvisszaváltási adományokból; december 31-éig a hátrányos helyzetű családok és gyermekek támogatásához járulhat hozzá az, aki a REpont automatáknál az adományozás lehetőségét választja - közölte Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója szerdán Budapesten újságírókkal.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. sajtóeseményén elmondta: tavaly a gyermekgyógyító programokat támogatták, az idén július 1-jén indult, "Mosolyra váltó" programban érkező adományok pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt gyermekjóléti programjait segítik majd.

Bacsa György kiemelte: a palackokat 5100 automatában lehet visszaváltani, és minden automatában "ott a jótékonyság lehetősége". Hozzátette: jelenleg nem éri el a visszaváltások 5 százalékát a jótékonyság, de így is jelentős összeg, 82 millió forint gyűlt már össze.

Emlékeztetett rá: a MOL hulladékkoncessziós tevékenysége Magyarország legnagyobb környezetvédelmi és szemléletformáló programja, emellett komoly szerepe van a gazdaság stabilitásában, önellátásában. Mint mondta, a hulladék érték és hozzájárul a fenntarthatóbb, tisztább jövőhöz és a gazdaság stabilitásához is, hiszen a hulladékot anyagában és energiaként is lehet hasznosítani.

Elmondta: az újrafeldolgozás aránya eléri a 34 százalékot, a lerakás arányát pedig 50 százalék alá csökkentették, a hosszútávú cél a 10 százalék alá csökkentés. A cél az, hogy a hulladékot ne ássuk el, hanem hozzuk vissza a gazdaság körforgásába, hasznosítsuk - foglalta össze.

Kiemelte: ezt a szemléletet kell erősíteni az emberekben is. A palackokat ne dobjuk ki, hanem váltsuk be: kuponra, készpénzre vagy mosolyra - mondta.

Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke elmondta,

a felajánlásokat a játszótérfejlesztésre és a családi átmeneti otthonok fejlesztésére fogják fordítani.

Mint mondta, 15 játszóteret működtetnek, ebből hetet Budapesten, olyan helyszíneken, ahol hátrányos helyzetű családok laknak. Fontosnak érezzük, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan hely, amely biztonságot és közösséget is jelent nekik - mondta, hozzátéve, a játszótereken szociális munkások szerveznek programokat a gyerekeknek. Az átmeneti otthonokba pedig olyan családokat fogadunk be hat hónapra, legfeljebb egy évre, akik bajba kerültek, de itt lehetőséget kapnak arra, hogy újratervezzék az életüket - fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra: szerdán van a szociális munka napja. Elmondta: Magyarországon százezer szociális munkás dolgozik, ebből ötezren a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Mivel jól teszik a dolgukat, ellátják a rászorulókat, csak ritkán vesszük őket észre, de érdemes tisztelegni előttük és megköszönni a munkájukat - fogalmazott.

Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója arról beszélt, tapasztalataik szerint az emberek szívesebben adományoznak karácsonykor és akkor, ha nagy baj van, de az adományozás kevésbé része a mindennapjainknak. Méltatta a palackvisszaváltással egybekötött adományozást, mint fogalmazott, a palack nem hulladék, hanem érték, ami esélyt tud teremteni.

Elmondta: az ökumenikus segélyszervezet stratégiai területe a gyerekek esélyteremtése, a Kapaszkodó programjukban közel négyezer gyerekkel foglalkoznak napi szinten az országban. A palackvisszaváltásból származó adomány pedig ennek a munkának a folytatását segíti az átmeneti otthonokban, Biztos kezdet gyerekházakban és jelenlétpontokon, ahol ingyenes foglalkozásokkal segítik a gyerekeket a szegénység okozta hátrányok leküzdésébe.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója arról beszélt, nagyon fontos, hogy aki szeretne, minél egyszerűbben tudjon segíteni a rászorulókon, erre pedig nagyon jó kezdeményezés a palackvisszaváltás.

Elmondta: a vöröskereszt az elmúlt négy évben átlagosan kétezer gyerek nyári táboroztatását tudta megvalósítani, de idén ez a szám csökkent, a forráshiány miatt. A palackvisszaváltásból származó adomány azonban lehetőséget ad arra, hogy jövőre több gyerek táboroztatását tudják megvalósítani, mint amivel eddig számoltak.

Till Attila, a MOHU nagykövete arra biztatott mindenkit, hogy éljen az adományozás lehetőségével a palackvisszaváltásnál, mert ezzel az apró gesztussal rászoruló családoknak segíthet. Egy palack visszaváltása is számít - emelte ki.

Kezdőlap    Belföld    Nagy a mosolygás a palackvisszaváltó automatáknál

adomány

palack

üvegvisszaváltás

mohu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

A magyar–amerikai nukleáris deal keretében a Westinghouse szállítani fog fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz, továbbá az SMR-ek, vagyis a kis moduláris erőművek tekintetében is előrelépések történtek – mondta el az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.
 

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Szakértő: az amerikai védőpajzs nem váltja ki a blokkolt uniós forrásokat

Szakértő: az amerikai védőpajzs nem váltja ki a blokkolt uniós forrásokat

A tervezettnél magasabb jövő évi költségvetési hiány kiegészítését is biztosíthatja az az amerikai pénzügyi védőpajzs, amit Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be azt követően, hogy Washingtonban találkoztak Donald Trump amerikai elnökkel. Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója az InfoRádióban azt mondta, hogy a megállapodással az Egyesült Államok egy szabadfelhasználású hitelkeretet biztosított Magyarországnak.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Adják a tech-papírokat, szétszakadt Amerika, új történelmi csúcson a Dow

Adják a tech-papírokat, szétszakadt Amerika, új történelmi csúcson a Dow

Ma reggel Ázsiában pozitív mozgásokat lehetett látni, és az európai piacokon is nagy emelkedést láthattunk. Amerikában eközben szétszakadtak a tőzsdék: a Dow emelkedik, a Nasdaq azonban alulteljesít, ami szokatlan az elmúlt hónapok mozgásait figyelembe véve. Különösebb említésre méltó adat nem érkezik a mai nap során, így a befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre figyelhetnek. Itthon a Waberer’s és a Magyar Telekom számai érkeznek ma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak

Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak

Nevelőszülőket támogató intézkedéseket vezet be a kormány, jelentette be Orbán Viktor.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

The White House says released emails create a "fake narrative". It also says the victim - whose name is redacted in the emails - is the late Virginia Giuffre.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 19:46
Neonfényekbe öltözve újulhat meg a Nagykörút
2025. november 12. 19:13
Több lépcsőben változtat a kormány a közbeszerzési szabályokon
×
×
×
×