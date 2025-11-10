Kiakadtak az autósok a túl soknak vélt mozgáskorlátozott parkoló miatt

A felmerült problémával kapcsolatban a Szeged Pláza igazgatója, Holecska Ildikó adott tájékoztatást, tisztázva, hogy a parkolóhelyek számát jogszabály határozza meg - írja a delmagyar.hu.

A plázaigazgató tájékoztatása szerint az akadálymentes parkolóhelyek kialakítását kormányrendelet írja elő. A Szeged Pláza eredetileg 862 parkolóval épült. A kormányrendelet értelmében az eredeti parkolószámhoz viszonyítva 35 darab mozgáskorlátozott parkolónak kellene rendelkezésre állnia.

A jelenlegi befogadóképességhez (a gokartpálya ideiglenes leválasztása miatt) mérten

a plázának 30 akadálymentes hellyel kell rendelkeznie.

A plázaigazgató szerint a zsúfoltság elsősorban ünnepi időszakban és időszakosan tapasztalható, valamint az esti órákban a mozi látogatói és a környéken élők duzzasztják fel a forgalmat. Egy általános hétköznap forgalom idején a hagyományos parkolóhelyek száma elegendő.

Akkor fizetős lesz?

A felmerült problémák, különösen a parkoló jogtalan használata kiküszöbölésének érdekében a pláza fizetős parkoló kialakításán dolgozik. A tervek között szerepel, hogy a környéken élők számára 12 órás parkolóbérlet vásárlásának lehetőségét biztosítják, ezzel is segítve a parkolási szabályzat betartását és a jogtalan használat visszaszorítását.