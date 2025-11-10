ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 10. hétfő
Mozgáskorlátozott jármű parkoló felfestések a Tesco, egy angliai székhelyű nemzetközi kiskereskedelmi áruházlánc Fogarasi úti parkolójában. A mozgássérült parkolót nem csak a mozgássérültek, de erre jogosító kártyával rendelkező egyéb fogyatékossággal élők is használhatják. A mozgássérült parkolótól a mozgássérülteknek az épület bejáratát a lehető legrövidebb akadálymentes útvonalon elérhetővé kell tenni.
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor

Kiakadtak az autósok a túl soknak vélt mozgáskorlátozott parkoló miatt

Infostart

Vita alakult ki a közösségi médiában a Szeged Pláza parkolójában kialakított akadálymentes parkolóhelyek számát illetően. A felvetések szerint a kijelölt helyek aránytalanul soknak bizonyulnak, miközben nagy részük kihasználatlan, ami a normál parkolóhelyek telítettségét okozza.

A felmerült problémával kapcsolatban a Szeged Pláza igazgatója, Holecska Ildikó adott tájékoztatást, tisztázva, hogy a parkolóhelyek számát jogszabály határozza meg - írja a delmagyar.hu.

A plázaigazgató tájékoztatása szerint az akadálymentes parkolóhelyek kialakítását kormányrendelet írja elő. A Szeged Pláza eredetileg 862 parkolóval épült. A kormányrendelet értelmében az eredeti parkolószámhoz viszonyítva 35 darab mozgáskorlátozott parkolónak kellene rendelkezésre állnia.

A jelenlegi befogadóképességhez (a gokartpálya ideiglenes leválasztása miatt) mérten

a plázának 30 akadálymentes hellyel kell rendelkeznie.

A plázaigazgató szerint a zsúfoltság elsősorban ünnepi időszakban és időszakosan tapasztalható, valamint az esti órákban a mozi látogatói és a környéken élők duzzasztják fel a forgalmat. Egy általános hétköznap forgalom idején a hagyományos parkolóhelyek száma elegendő.

Akkor fizetős lesz?

A felmerült problémák, különösen a parkoló jogtalan használata kiküszöbölésének érdekében a pláza fizetős parkoló kialakításán dolgozik. A tervek között szerepel, hogy a környéken élők számára 12 órás parkolóbérlet vásárlásának lehetőségét biztosítják, ezzel is segítve a parkolási szabályzat betartását és a jogtalan használat visszaszorítását.

2025. november 10. 05:20
2025. november 10. 04:15
