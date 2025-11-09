ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Testvérvárosi megállapodást írt alá Óbuda és Ungvár vezetése
Nyitókép: fotó: obuda.hu

Ungvár közelebb került Magyarországhoz

Infostart

Hivatalosan is megkötötték a testvérvárosi megállapodást Óbuda-Békásmegyer és a kárpátaljai Ungvár között.

A dokumentumot dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és Bohdan Andriyiv, Ungvár polgármestere írta alá Ungváron, lezárva a fél évvel ezelőtt Béres András alpolgármester kezdeményezésére indult folyamatot - számolt be az obuda.hu.

A megállapodás tartalma

A megállapodás célja a jószomszédi kapcsolatok és a helyi közösségek együttműködésének elősegítése. A dokumentum rögzíti az együttműködési területeket, amelyek magukba foglalják:

  • az oktatást és kultúrát,
  • a sportot,
  • a városi infrastruktúrát,
  • az ökológiát,
  • valamint az ifjúsági és társadalmi ügyeket.

A felek azonnali, konkrét lépésekben is megállapodtak. Eszerint Óbuda-Békásmegyer meghív egy háborús traumákat átélt ungvári gyerekcsoportot a kerület Balatonszabadi-Sóstón működő táborába a következő nyári szünetre.

Az óbudai önkormányzat magyar nyelvű gyerekkönyveket adományoz az ungvári könyvtárnak az ottani magyar gyerekek részére. Cserébe ukrán nyelvű könyveket kapnak, amelyeket az óbudai könyvtárban lehet majd kikölcsönözni.

Kezdeményezték, hogy kölcsönösen közterületet nevezzenek el egymás településeiről.

A delegáció az aláírást követően megkoszorúzta Petőfi Sándor ungvári szobrát, és látogatást tett az ungvári magyar iskolában, valamint a kárpátaljai IT-klaszter képviselőinél.

Kezdőlap    Belföld    Ungvár közelebb került Magyarországhoz

ungvár

óbuda-békásmegyer

testvérváros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

A donyecki Pokrovszk városának várható elfoglalása jelenti Oroszország 2025-ös legnagyobb katonai céljának teljesítését. Az erődváros a Donyeck megyei „erődövezet” kulcsfontosságú déli pontja, amelynek elvesztése megnyithatja az utat a teljes medence orosz megszállása, valamint az ukrán belső területek elleni támadás felé.
 

Szankciós üzem dolgozói vesztették életüket egy drámai helikopter-balesetben

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?

Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?

Sokaknak remek lehetőség az Otthon Start, akár befektetési céllal is, de nem mindenki fér bele a programba. Mit, és leginkább hol vásároljanak azok, akik nem tudnak élni a lehetőséggel? Hol vannak még alulárazott szegmensei a hazai lakáspiacnak? Ha pedig nem itthon, hanem külföldön fektetnénk be, van-e fantázia Dubajban vagy esetleg Bali a titkos tipp? Többek között ezekről a témákról is beszélünk majd a november 18-i Portfolio Ivestment Day-en, ahol Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője beszél majd arról, hogy mik az aktuális hazai ingatlanpiaci trendek, Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője és Nagy Miklós Richárd, a Heaven Properties vezérigazgatója pedig a magyar és a dubaji ingatlanpiaci befektetési lehetőségekről beszél majd, de beszélünk majd Bali ingatlanpiacáról is. Jelentkezz még ma!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat

Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat

Egyre több magyar válik online csalás áldozatává - sokszor saját kezűleg utalva el a pénzét. Nézd meg a CashTag legújabb epizódját, és tanulj meg védekezni!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK military to help protect Belgium after drone incursions

UK military to help protect Belgium after drone incursions

Sir Richard Knighton, the UK military chief, says his Belgian counterpart asked for assistance this week in the form of UK personnel and equipment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 9. 12:55
Fontos részletet vizsgál a rendőrség a holtan talált szekszárdi főorvos ügyében
2025. november 9. 11:43
Tragédia Isaszegnél
×
×
×
×