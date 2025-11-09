Ungvár közelebb került Magyarországhoz

A dokumentumot dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és Bohdan Andriyiv, Ungvár polgármestere írta alá Ungváron, lezárva a fél évvel ezelőtt Béres András alpolgármester kezdeményezésére indult folyamatot - számolt be az obuda.hu.

A megállapodás tartalma

A megállapodás célja a jószomszédi kapcsolatok és a helyi közösségek együttműködésének elősegítése. A dokumentum rögzíti az együttműködési területeket, amelyek magukba foglalják:

az oktatást és kultúrát,

a sportot,

a városi infrastruktúrát,

az ökológiát,

valamint az ifjúsági és társadalmi ügyeket.

A felek azonnali, konkrét lépésekben is megállapodtak. Eszerint Óbuda-Békásmegyer meghív egy háborús traumákat átélt ungvári gyerekcsoportot a kerület Balatonszabadi-Sóstón működő táborába a következő nyári szünetre.

Az óbudai önkormányzat magyar nyelvű gyerekkönyveket adományoz az ungvári könyvtárnak az ottani magyar gyerekek részére. Cserébe ukrán nyelvű könyveket kapnak, amelyeket az óbudai könyvtárban lehet majd kikölcsönözni.

Kezdeményezték, hogy kölcsönösen közterületet nevezzenek el egymás településeiről.

A delegáció az aláírást követően megkoszorúzta Petőfi Sándor ungvári szobrát, és látogatást tett az ungvári magyar iskolában, valamint a kárpátaljai IT-klaszter képviselőinél.