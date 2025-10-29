ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.2
usd:
333.69
bux:
106293.74
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Phishing - a credit card with a fish hook trying to steal personal data on a computer keyboard / financial data theft
Nyitókép: weerapatkiatdumrong/Getty Images

A csalók új módszerrel vették célba az egyik bank ügyfeleit

Infostart

Nagyon vigyázzon most a pénzére, új módszerrel vették célba az OTP ügyfeleit.

Ha befektetési ajánlattal keresik meg az OTP-től, és le is kell töltenie valamit, gyanakodjon: kifinomult módszerrel kaparinthatják meg a bankkártyáját, annak minden adatával együtt.

Újfajta csalásra hívja fel az ügyfelek figyelmét az OTP - írja a hvg.hu.

Ezúttal a „befektetési ajánlatokra” banki vagy hivatalos szolgáltatásokra hivatkozva arra kérik a csalók az embereket, hogy töltsenek le egy rosszindulatú, adathalász alkalmazást, majd helyezze a mobilját a bankkártyájára.

A pénzintézet kifejti, az NFC-kapcsolaton keresztül az alkalmazás segítségével a telefon beolvassa a kártyaadatokat, és továbbítja az adatokat a csalóknak, miközben a PIN-kódját is megszerzik. Ha sikerrel járnak, a saját eszközükkel egy érintéses használatra alkalmas bankautomatánál készpénzt vesznek fel a számlájáról. (Gyakorlatilag elvégzik a bankkártyája digitalizálását a saját eszközükön.)

Az alábbiakra kell nagyon figyelnie, hogy ne váljon áldozattá:

- csak hivatalos alkalmazásboltból töltsön le alkalmazásokat (Play Áruház / App Store),

- soha ne adja meg a PIN-kódját,

- állítson be alacsony napi limitet a kártyájához,

- használjon megbízható antivírus- vagy mobilbiztonsági alkalmazást,

- kapcsolja be az azonnali értesítéseket, valamint az ujjlenyomat- vagy arcalapú azonosítást.

Kezdőlap    Belföld    A csalók új módszerrel vették célba az egyik bank ügyfeleit

csalás

adathalászat

banki csalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen
A hazai nyugdíjrendszerben a fenntarthatóságot azok az ellátások veszélyeztetik, amelyeknek nincs járuléktámogatása – mondta az InfoRádióban a nyugdíjszakértő, aki ebbe a kategóriába sorolta a Nők 40 korkedvezményt, a 13. havi nyugdíjat és a tervezett 14. havi nyugdíjat. Indoklása szerint ahogy telik az idő, egyre több magyar nő teljesíti a program feltételeit, de közben korábban kiszáll a járulékot fizetők köréből.
Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez már tényleg a repülőrajt, vagy még mindig a felszállási engedélyre vár Magyarország?

Ez már tényleg a repülőrajt, vagy még mindig a felszállási engedélyre vár Magyarország?

A harmadik negyedévben is csak stagnálhatott a magyar gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest – derül ki a Portfolio friss elemzői felméréséből. Vagyis a szakemberek szerint továbbra sem beszélhetünk repülőrajtról, 2026-ban viszont érezhetően élénkül majd a GDP-növekedés a jelenlegi várakozások szerint. Az elmúlt években azonban a kezdeti optimizmusnak rendre a realitás szabott határt, így érdemben harmadik éve képtelen növekedni a magyar gazdaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?

Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?

A mesterséges intelligencia az oktatás egyik legnagyobb kihívása és lehetősége egyszerre - a magyar oktatáspolitika azonban egyelőre láthatóan nem tud mit kezdeni vele.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa strengthens as it barrels towards Cuba after Jamaica hit with flooding

Hurricane Melissa strengthens as it barrels towards Cuba after Jamaica hit with flooding

The storm has been upgraded to an 'extremely dangerous' category 4 as Cuba braces for impact.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 05:00
Az időjárás most mindent előránt a tárból, sokan nehezen fogják viselni
2025. október 28. 22:12
Már jövőre jöhet egy rész a 14. havi nyugdíjból – a nap hírei
×
×
×
×