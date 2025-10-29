A csalók új módszerrel vették célba az egyik bank ügyfeleit

Ha befektetési ajánlattal keresik meg az OTP-től, és le is kell töltenie valamit, gyanakodjon: kifinomult módszerrel kaparinthatják meg a bankkártyáját, annak minden adatával együtt.

Újfajta csalásra hívja fel az ügyfelek figyelmét az OTP - írja a hvg.hu.

Ezúttal a „befektetési ajánlatokra” banki vagy hivatalos szolgáltatásokra hivatkozva arra kérik a csalók az embereket, hogy töltsenek le egy rosszindulatú, adathalász alkalmazást, majd helyezze a mobilját a bankkártyájára.

A pénzintézet kifejti, az NFC-kapcsolaton keresztül az alkalmazás segítségével a telefon beolvassa a kártyaadatokat, és továbbítja az adatokat a csalóknak, miközben a PIN-kódját is megszerzik. Ha sikerrel járnak, a saját eszközükkel egy érintéses használatra alkalmas bankautomatánál készpénzt vesznek fel a számlájáról. (Gyakorlatilag elvégzik a bankkártyája digitalizálását a saját eszközükön.)

Az alábbiakra kell nagyon figyelnie, hogy ne váljon áldozattá:

- csak hivatalos alkalmazásboltból töltsön le alkalmazásokat (Play Áruház / App Store),

- soha ne adja meg a PIN-kódját,

- állítson be alacsony napi limitet a kártyájához,

- használjon megbízható antivírus- vagy mobilbiztonsági alkalmazást,

- kapcsolja be az azonnali értesítéseket, valamint az ujjlenyomat- vagy arcalapú azonosítást.