Egy pék tésztát gyúr egy sütödében.
Nyitókép: Unsplash

Borzalmas helyről kerültek ki a termékek, sütödét záratott be a Nébih - videó

Infostart

A hatóság súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő körülményeket talált a baracskai sütödében, így annak működését azonnal felfüggesztette és lefoglalt közel fél tonna élelmiszert.

A baracskai sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat tártak fel a Nébih szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során – írja közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az üzem egész területe koszos, szennyezett, takarítatlan volt, több helyiségben a kézmosóknál hiányoztak a higiénikus kézmosás feltételei. Élő és elpusztult rovarok (muslica, légy, csótány) voltak az üzem egész területén. A kelesztő szekrényekből a kondenzvíz a padozatra és egy vödörbe folyt. A kelesztő, sütő helyiségben található tálcák koszosak, erősen szennyezettek, a péklapát vége töredezett volt.

A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított panírmorzsa és pizza élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomonkövetési dokumentációt nem vezetett.

A Nébih a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A hatóság továbbá 9 tétel, mindösszesen 488,84 kg nem nyomonkövethető, valamint lejárt minőségmegőrzési és -fogyaszthatósági idejű élelmiszert vont ki haladéktalanul a forgalomból, valamint megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását.

A szakemberek elrendelték az üzemben előállított, még megfelelő minőségmegőrzési idővel rendelkező panírmorzsa és pizza tételek forgalomból való visszahívását is.

Az egység az élelmiszer-higiéniai és élelmiszerbiztonsági hibák és hiányosságok javítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően, folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása még folyamatban van.

A Nébih videós összeállítást is közzétett a helyszínen készült felvételekből:

