2025. október 20. hétfő
Close up of Businesswoman signing contract on table in office. Business Deal concept
Nyitókép: thianchai sitthikongsak/Getty Images

Bajba kerül, aki így akar elhelyezkedni

Infostart

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt három nővel szemben, akik 2020-ben egy ismeretlen személyt bíztak meg azzal, hogy különféle szakmák elvégzését igazoló, hamis bizonyítványt készítsen.

A vádirat szerint az ismeretlen elkövető 2020-ban, egy győri lakásban számítógéppel szerkesztett, hamis bizonyítványokat készített a vádlottaknak. A nők így különféle, a szépségiparban, egészségügyben és a mezőgazdaságban felhasználható, az érdemjegyeket is tartalmazó, hamis bizonyítványt szereztek.

Az egyik nő a hamis bizonyítvány felhasználásával egy szociális otthonban ápolónőnek jelentkezett.

A járási ügyészség felbújtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolta meg a nőket és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság velük szemben pénzbüntetést szabjon ki.

ügyészség

bizonyítvány

munkakeresés

elhelyezkedés

végzettség

