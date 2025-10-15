Már ismét működik a jegy- és bérletvásárlás a BudapestGO-n

A BudapestGO applikációba új fejlesztések érkeztek, ennek következtében terv szerint ma reggel 7 óráig nem volt elérhető a bérlet- és jegyvásárlás, illetve a korábban megvásárolt díjtermékek bemutatása sem. A szolgáltatás kiesése azonban hosszabb ideig tartott a tervezettnél, 9 óra után nem sokkal viszont helyreállt a működése, közölte a BKK – írta meg a Telex.

Az útvonaltervezés, és a bérletbemutatás terén is érkeztek fejlesztések. Az előbbi esetében kényelmesebb lett otthoni vagy munkahelyi célra keresni, illetve informatívabb lett az útvonaltervek listanézete is. Az utóbbi esetében a „Felszállok” funkció használata lett egyszerűbb, az alkalmazás csak a legközelebbi, két percen belül induló járműveket mutatja – olvasható a társaság korábbi közleményében.

Fontos, hogy

minden felhasználónak frissítenie kell az alkalmazást a további használathoz,

a 6.4.2 számú verzióra. Ez az iOS, és az Android rendszerű eszközökre is érvényes.