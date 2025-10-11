ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter beszédet mond Jókai Mór születésének bicentenáriuma, valamint felújított síremlékének átadása alkalmából a Fiumei úti sírkertben 2025. október 11-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Gulyás Gergely: Jókai egy nagy nemzedék egyik legfényesebb csillaga volt

Infostart / MTI

Jókai Mór egy nagy nemzedék egyik legfényesebb csillaga volt, aki a haza függetlenségéért is bátran harcolt - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Jókai Mór születésének bicentenáriuma, valamint felújított síremlékének átadása alkalmából tartott szombati ünnepségen, a Fiumei úti sírkertben.

Jókai részese volt annak a generációnak, amely létrehozta a polgári Magyarországot, törvénybe iktatta az április törvényeket és a haza függetlenségéért bátran harcolt a szabadságharc csatáiban – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) főigazgatója szerint olyan írót ünneplünk születésének 200. évében, aki amellett, hogy a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, nemzetünk lelkiismerete, szószólója és példaképe is volt.

2022 nyarán a Petőfi család, 2023 őszén Arany János, most pedig Jókai Mór síremlékét újították fel – hangsúlyozta Rákay Philip producer, a projekt egyik mecénása.

Kezdőlap    Belföld    Gulyás Gergely: Jókai egy nagy nemzedék egyik legfényesebb csillaga volt

fiumei úti nemzeti sírkert

gulyás gergely

jókai mór

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezek a megoldások Marco Rossi csatárproblémáira

Ezek a megoldások Marco Rossi csatárproblémáira
A magyar válogatott ma délután 6 órától az örmény csapat ellen játszik világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában. Eltiltás miatt hiányzik a meggypiros mezesek közül az eddigi őszi vb-selejtezők négy magyar gólját szerző Sallai Roland és Varga Barnabás. Megnéztük, milyen megoldáshoz folyamodhat a kényszerhelyzetben a kapitány.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Neobankok keresztúton - Bizalmi kihívások és növekedési kockázatok a szektorban

Neobankok keresztúton - Bizalmi kihívások és növekedési kockázatok a szektorban

Az elmúlt évtizedben a fintech cégek a pénzügyi innováció zászlóvivőivé váltak Európában és a világban is. A szektor további fejlődése előtt azonban akadályok tornyosulnak, melyek (nem) meglepő módon nem technológiai, sokkal inkább emberi természetűek. Ez pedig a bizalom összetett kérdésköre. Eljött vajon az idő, hogy a jövőépítő fintech cégek az általuk lekörözni kívánt hagyományos bankoktól is tanuljanak?  A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Menekülnek a magyarok ezekből a városokból: tudnak valamit, amit más nem?

Menekülnek a magyarok ezekből a városokból: tudnak valamit, amit más nem?

A fővárosiak után a legtöbben Pest, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy vármegyéből keresnek eladó ingatlant Budapesten

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gazans search for bodies in rubble as Israelis await hostages release from Hamas

Gazans search for bodies in rubble as Israelis await hostages release from Hamas

Gaza's Hamas-run civil defence agency says 9,500 Palestinians are still missing across the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 14:25
Elgázolt a vonat egy embert Kecskemétnél
2025. október 11. 13:55
Baleset miatt több kilométeres a torlódás az M7-esen
×
×
×
×