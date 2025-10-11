Gulyás Gergely: Jókai egy nagy nemzedék egyik legfényesebb csillaga volt

Jókai részese volt annak a generációnak, amely létrehozta a polgári Magyarországot, törvénybe iktatta az április törvényeket és a haza függetlenségéért bátran harcolt a szabadságharc csatáiban – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) főigazgatója szerint olyan írót ünneplünk születésének 200. évében, aki amellett, hogy a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, nemzetünk lelkiismerete, szószólója és példaképe is volt.

2022 nyarán a Petőfi család, 2023 őszén Arany János, most pedig Jókai Mór síremlékét újították fel – hangsúlyozta Rákay Philip producer, a projekt egyik mecénása.