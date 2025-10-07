Idegtépő keresés indult egy öngyilkosságot tervező fiú után

Azonnal rendőrök indultak Tiszalúc vasútállomásra, azonban nem találták meg a helyszínen a fiút. A Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrsének munkatársai felvették a kapcsolatot a hozzátartozókkal, akik megadták a fiatal telefonszámát is.

Az egyik rendőr végig a vonalban maradt a kétségbeesett fiúval, folyamatosan beszélt vele, igyekezett megnyugtatni, és meggyőzni arról, hogy van segítség és megoldás - olvasható a police.hu oldalon.

Időközben a járőrök feltételezett tartózkodási helyére, a Taktaharkány és Tiszalúc közötti vasúti pályaszakaszra indultak, miközben a rendőrség értesítette a vasúttársaságot is, hogy a vonatok ezen a szakaszon lassítva közlekedjenek.

Néhány perccel később újabb információ érkezett, miszerint a fiatal előjött Tiszalúcon egy bokros területről, és felszállt egy vonatra. A járőrök a szerelvény megállásakor, Taktaharkány állomáson biztonságban megtalálták a fiút.

Értesítették a hozzátartozókat, a mentősök pedig kórházba szállították a fiatalembert további kivizsgálás céljából.

A rendőrök gyors és összehangolt intézkedése ezúttal egy emberéletet mentett meg.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!