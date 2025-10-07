Erőszak, kötözés, gyermekpornográfia – a fegyház sem állította le a férfit

A tényállás szerint a férfit 2015-ben szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt fegyházbüntetésre ítélték, amiből 2023 januárjában szabadult.

A férfi 2023 májusától 2024 júniusáig különböző informatikai eszközökre összesen 16 353 darab gyerek- és fiatalkorú személyről készült pornográf felvételt töltött le, majd tárolta azokat. A felvételek nagy részén tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermek szerepelt, 102 darab felvételen pedig a sértettekkel szemben erőszakot is alkalmaztak.

A férfi a fenti időszakban 729 darab pornográf felvételt küldött el ismeretlen személyek részére, így biztosította, hogy azokat felhasználhassák. Ezen felvételek többségén szintén tizenkettedik életévét be nem töltött személy volt látható, 5 darab felvételen a sértettet megkötözték.

A Veszprémi Törvényszék a vádlottat 2 rendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt, mint különös visszaesőt, 14 év börtönbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért fellebbezett.

A vádlottat korábbi szabadságvesztés büntetés kiállása sem tartotta vissza ugyanolyan, súlyos bűncselekmények elkövetésétől, ezért a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés mindenképpen szükséges.

Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni.