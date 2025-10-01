Őrjöngött egy férfi az esztergomi kórházban, börtönbe kerül hosszú időre

A bíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, testi sértés bűntette, testi sértés bűntettének kísérlete, garázdaság vétsége, valamint rongálás vétsége miatt – halmazati büntetésül – 6 év 10 hónap börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság kötelezte a vádlottat 1.171.347 forint bűnügyi költség megfizetésére is. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője fellebbezést jelentett be, így az nem jogerős - olvasható a birosag.hu oldalon.

A bíróság a vádlott letartóztatását külön végzésben fenntartotta, mellyel szemben a vádlott és védője szintén fellebbezést jelentett be.

A megállapított tényállás szerint a vádlott 2024. április 3-án megjelent az esztergomi kórházban, ahol édesanyja betegként tartózkodott. A vádlott szóváltásba keveredett a tanúval, akit két alkalommal ököllel arcon ütött, melynek következtében a tanúnak 8 napon belül gyógyuló arczúzódása keletkezett.

A vádlott 3 nappal később a kórház intenzív részlegére próbált bejutni, miközben fenyegetően üvöltözött. Mivel nem engedték be, a folyosón több berendezési tárgyat is megrongált, mellyel 343.540 forint kárt okozott. A kár nem térült meg.

A feldühödött férfi a lépcsőn szembetalálkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval. A betegszállítót két alkalommal ököllel arcon ütötte, amitől a férfi a földre rogyott. A vádlott tovább ütlegelte a sértettet, valamint a mellette álló ápolónőt is hátba rúgta, amitől mindkét sértett legurult a lépcsőn. A vádlott ezután tovább ütlegelte őket, míg végül a sértetteknek sikerült elmenekülni. Ekkor érkezett a helyszínre egy orvos, akit a vádlott számos alkalommal ököllel arcon ütött. Az orvosnak végül sikerült elmenekülni és bezárkózni a sebészeti osztályra, ahová a vádlott nem tudott bejutni.

Ezt követően a vádlott a biztonsági őrre támadt, ököllel arcon ütötte. A biztonsági őr ekkor gázsprayvel lefújta a férfit, akinek erőszakos viselkedését végül a rendőrök akadályozták meg sokkoló és bilincs alkalmazásával.

Az ápolónőnek okozott sérülések 3 hónap alatt gyógyultak, a csuklóízület kisfokú, a vállízület közepes fokú mozgás-beszűküléssel járó maradandó fogyatékossága alakult ki. Az ápoló 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el, míg az orvos sérülései közül az arccsonttörés 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülés.