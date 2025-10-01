ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.01
usd:
331.63
bux:
99157.11
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Őrjöngött egy férfi az esztergomi kórházban, börtönbe kerül hosszú időre

Infostart

Egy orvost, egy ápolónőt és egy betegszállítót is bántalmazott, majd egy biztonsági őrre támadt az esztergomi kórházban az a férfi, akivel szemben az Esztergomi Járásbíróság súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt indult ügyben tartott nyilvános, folytatólagos tárgyaláson hozott ítéletet.

A bíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, testi sértés bűntette, testi sértés bűntettének kísérlete, garázdaság vétsége, valamint rongálás vétsége miatt – halmazati büntetésül – 6 év 10 hónap börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság kötelezte a vádlottat 1.171.347 forint bűnügyi költség megfizetésére is. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője fellebbezést jelentett be, így az nem jogerős - olvasható a birosag.hu oldalon.

A bíróság a vádlott letartóztatását külön végzésben fenntartotta, mellyel szemben a vádlott és védője szintén fellebbezést jelentett be.

A megállapított tényállás szerint a vádlott 2024. április 3-án megjelent az esztergomi kórházban, ahol édesanyja betegként tartózkodott. A vádlott szóváltásba keveredett a tanúval, akit két alkalommal ököllel arcon ütött, melynek következtében a tanúnak 8 napon belül gyógyuló arczúzódása keletkezett.

A vádlott 3 nappal később a kórház intenzív részlegére próbált bejutni, miközben fenyegetően üvöltözött. Mivel nem engedték be, a folyosón több berendezési tárgyat is megrongált, mellyel 343.540 forint kárt okozott. A kár nem térült meg.

A feldühödött férfi a lépcsőn szembetalálkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval. A betegszállítót két alkalommal ököllel arcon ütötte, amitől a férfi a földre rogyott. A vádlott tovább ütlegelte a sértettet, valamint a mellette álló ápolónőt is hátba rúgta, amitől mindkét sértett legurult a lépcsőn. A vádlott ezután tovább ütlegelte őket, míg végül a sértetteknek sikerült elmenekülni. Ekkor érkezett a helyszínre egy orvos, akit a vádlott számos alkalommal ököllel arcon ütött. Az orvosnak végül sikerült elmenekülni és bezárkózni a sebészeti osztályra, ahová a vádlott nem tudott bejutni.

Ezt követően a vádlott a biztonsági őrre támadt, ököllel arcon ütötte. A biztonsági őr ekkor gázsprayvel lefújta a férfit, akinek erőszakos viselkedését végül a rendőrök akadályozták meg sokkoló és bilincs alkalmazásával.

Az ápolónőnek okozott sérülések 3 hónap alatt gyógyultak, a csuklóízület kisfokú, a vállízület közepes fokú mozgás-beszűküléssel járó maradandó fogyatékossága alakult ki. Az ápoló 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el, míg az orvos sérülései közül az arccsonttörés 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülés.

Kezdőlap    Belföld    Őrjöngött egy férfi az esztergomi kórházban, börtönbe kerül hosszú időre

bíróság

kórház

esztergom

súlyos testi sértés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump üzenete egyértelmű – Vlagyimir Putyin jobban teszi, ha tárgyal

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump üzenete egyértelmű – Vlagyimir Putyin jobban teszi, ha tárgyal

Az amerikaiak az oroszokkal és a kínaiakkal kapcsolatos álláspontjáról, Donald Trump elképzeléseiről, az ukránok kompromisszumkészségéről is beszélt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában. Kiderült, miért van Alexander Stubb finn elnök különösen jó kapcsolatban amerikai kollégájával.
Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

A dán fővárosban rendezett EU-csúcsra érkezve a magyar miniszterelnök újságírói kérdésekre reagált, szólt Ukrajna függőségéről, a magyar-svéd kapcsolatokról, és arról, mit kell tenni, ha Magyarország területére ellenséges drónok érkeznek.
 

Robert Fico olyan gonddal küzd a merénylet miatt, hogy nem tudott elutazni az uniós csúcsra

Nagy pénzhez jutott Ukrajna

Különleges vendég járt Orbán Viktornál

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az orosz külső hírszerzés (SzVR) tegnap egy közleményben azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a lengyel titkosszolgálatokkal összejátszva egy "szimulált támadást" tervez Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, hogy provokálja a NATO-tagállamokat és a szabotázsakciót Moszkvára kenje. Válaszul Kijev kijelentette, hogy a Kreml csak a saját jövőbeli "hamis zászlós" műveletét próbálja előkészíteni a vádaskodással, és az amerikai ISW elemzőház is erre hívta fel a figyelmet. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a létesítmény külső áramellátásának helyreállítását. Az ukrán elnök szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt. Az este folyamán Oroszország irányított légibombával mért csapást a Kelet-Ukrajnában fekvő Harkiv városa ellen, hat ember megsebesült. A támadás tüzet okozott az egyik helyi piacon, valamint néhány lakóépületben is, a tűzoltók ezáltal egész éjjel küzdöttek a lángokkal Ukrajna második legnagyobb városában. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel az orosz-ukrán frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem! Csalók élnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével: csúnyán lehúzzák, aki bedől nekik

Figyelem! Csalók élnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével: csúnyán lehúzzák, aki bedől nekik

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Unmasked: Secret BBC filming exposes hidden culture of misogyny and racism inside Met Police

Unmasked: Secret BBC filming exposes hidden culture of misogyny and racism inside Met Police

Panorama undercover investigation captures evidence that "toxic behaviours", far from being driven out of the Met, have been driven underground.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 19:46
Elképesztő hiszékenység: álorvosnak utalt egymillió forintnál is többet egy borsodi nő
2025. október 1. 18:43
Kúriai döntés a polgári engedetlenség miatt elbocsátott kölcseys tanárok ügyében
×
×
×
×