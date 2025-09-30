ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
Praktikus árcsökkentést kapnak Budapesten a bérletesek

Infostart

Nemsokára olcsóbban utazhatnak a bérlettel rendelkezők a repülőtéri járaton.

Október 1-től a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel utazók mindössze két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

A kedvezményes kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető el, és papír alapú bérlettel is használható. Megvásárolni már ma meg lehet a speciális buszjegyet.

Jó tudni, hogy a 14 év alattiak, a 65 év felettiek és a nyugdíjas bérlettel vagy MÁK-igazolvánnyal utazók továbbra is díjmentesen utazhatnak a járaton.

Az új kedvezmény kihasználásához frissíteni kell a BudapestGO alkalmazást.

