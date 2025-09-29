Új lakást ad elesett családoknak a Máltai Szeretetszolgálat – négy feltétellel

A Felzárkózó települések program keretében európai uniós finanszírozással zajlik egy program, rászoruló családok jutnak frissen felújított szociális bérlakáshoz, -házhoz. Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta, a program jelen pillanatban 238 nehéz sorsú települést érint, október 1-jétől már 300-an lesznek a rendszerben.

Valamennyi felzárkózó településen élő, gyermeket nevelő, hátrányos helyzetű családnak lehetősége nyílik a településeken vagy esetleg más településeken kialakított szociális bérlakásokra pályázatot benyújtani. Ezek a szociális bérlakások modern otthonok, tágas, tiszta, komfortos ingatlanok, amelyeket a szeretetszolgálat, illetve néhány esetben partnerszervezetek megvásárolnak, felújítanak, így nagyságrendekkel magasabb lakhatási színvonalat tesz lehetővé az érintett családok számára, amelyek többnyire túlzsúfolt ingatlanokból, melléképületekbő, fürdőszoba nélküli vagy beázott házakból tudnak így elköltözni.

Négy feltétele van a lehetőség igénybevételének:

munkajövedelemmel kell rendelkezni

vállalni kell a környezet rendben tartását

fizetni kell a rezsit

együtt kell működni szociális munkásokkal.

Az érintett ingatlanok döntő többsége ezer fő alatti lélekszámú kistelepülésen van. Eddig 139 bérlakást adtak át a kivitelezők ebben a programban, további csaknem 200 ingatlanban zajlik az átalakítás és a kivitelezés: nyílászárócsere, szigetelés, fürdőszoba, konyha megfelelő kialakítása. Ugyanezen beruházások előkészítése zajlik még 260 helyszínen, a partnerszervezetek 53 további ingatlanon dolgoznak, határidő a jövő nyár.

A szociális bérlakások bérleti díjára irányadó a mintegy 35 ezer forintos havi költség, de az összeg függ az épület nagyságától is.