Különleges bevetés a Balatonon – képek

Teljesen megújult Balatonfüreden a személyhajó kikötő: a Balatoni Hajózási Zrt. beruházásában megvalósított projektben a STRABAG Generálépítő Kft. szakemberei megerősítették a bejárómóló szerkezetét, kicserélték a mólón keresztül haladó közműveket, felújították a kishajó kikötőt is. Modernizálták a part és a móló közötti közel 20 méter hosszú hidat is – írja a Magyar Építők.

A munkát nemcsak maga a feladat tette különlegessé, hanem a sajátos organizációs adottságok is – mondta a lapnak Fekete Katalin, a vállalat építésvezetője. Hangsúlyozta: folyamatos kihívást jelentett az építési forgalom bejutásának biztosítása a munkaterületre a népszerű Tagore sétányon át. Télen műjégpálya akadályozta a munkagépek eljutását, tavasztól pedig a hajózási szezon kezdete.

A szervezés során további nehezítést jelentett a part és a móló közötti híd súlykorlátja,

amit figyelembe kellett venni a közművek cseréinél, illetve a betonozásoknál is.

Forrás: Magyar Építők

A közműalagút 28 elemét speciális daru szállította a hídon, majd a 86 méteres munkagödörben, kézi erővel, görgők segítségével juttatták a beépítés helyére. A betonozás vízről és szárazföldről történő kiszolgálással zajlott. Utóbbi esetében több mint 100 méteres csövön keresztül pumpálták a betont a munkaterületre.

Az egyre nehezedő organizációs körülmények, valamint az eredeti kiviteli tervek átdolgozása miatt, jelentős csúszás alakult ki a kivitelezésben. A határidők tartásához, a párhuzamos munkavégzéshez a munkaterület parti kiszolgálása nem volt elegendő, ezért számos munkafolyamatot a vízről végeztek el. A bontási törmeléket uszályon szállították el és a betonozás jelentős részét is a vízről oldották meg.

A betonozás előtt szonárral és búvárok segítségével mérték fel a meglévő partfal és a meder állapotát, ekkor derült ki, hogy az eltér a kiviteli tervektől.

Emiatt át kellett dolgozni a teljes műszaki tartalmat, ami az időveszteségen kívül azt is jelentette, hogy az eredetileg tervezett technológia helyett, a hazánkban még ekkora léptékű projektnél sosem alkalmazott megoldást kellett alkalmazni: az USA-ban kifejlesztett és eredményesen használt Truline PVC megoldással, vasbetonnal kitöltött szádpaneleket telepítettek a mederbe.

Forrás: Magyar Építők

Az új partfal kivitelezésekor többször is a vízről kellett betonozni, ehhez a cég hajózási szakemberekkel egyeztetve azt a megoldást választotta, hogy kompra állítja a két betonkeverőt és a 24 méteres betonszivattyút. így a vízi szállítás után a fedélzetről juttatták a betont a szádpanelekbe.

Kevéssé közismert tény, hogy

az egyik balatoni kompnak 60 tonnás harckocsik szállítására méretezett fedélzete van,

így ez szállította a vízen át a járműveket a munkaterületre.

Forrás: Magyar Építők

A behajózási idő és a beton bedolgozás időtartama miatt kötéskésleltetőt alkalmaztak. A betonozást emelt cementtartalmú víz alatti betonkeverékkel valósították meg. A szádlemezekbe betonpumpával és betonozócsővel juttatták el a betont. A munkafolyamat során a STRABAG egyik leányvállalatától, a TPA Kft. betontechnológusa folyamatosan a kompon tartózkodott és ellenőrizte a beton minőségét.

A kikötő nyugati oldalát két ütemben a vízről, az utolsó szakaszt a szárazföldről valósították meg. Itt nehezítő tényező volt, hogy a vízépítési munkákhoz használt úszó munkagép nem fért el az új partfal és a személyhajók kikötéséhez használt farcölöpök között. A keleti oldalon szintén a partról, úszó munkagép segítségével végezték el a betonozást.