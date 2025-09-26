ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Amire tényleg nincs magyarázat: kamiont kényszerített megállásra autópályán, aztán betörte az ablakát

Infostart

Videó is készült róla, ahogy a személyautó sofőrje sorozatos szabálytalanságok után megállásra kényszeríti a teherautót az M3-as autópályán, hogy utána „bosszút állhasson”.

Nem mindennapi felvételt küldött be egy olvasó a Budapesti Autósok közösségi portálhoz, amit az M3-as autópályán rögzített fedélzeti kamerájával.

Mint írják, az előzmény nem ismert, hacsak nem arról van szó, hogy a személyautó sofőrjének nem tetszett, hogy a kamionos nem engedte szabálytalanul, jobbról előzni. Ezt követően viszont olyat tett az illető, amit nehéz bármivel is megindokolni.

A videón látszik, ahogy a személyautós sorozatos szabálytalanságokkal a kamion elé kerül, ezzel megállásra kényszerítve a mögötte haladó járműveket. Végül kiszáll, odamegy a kamion vezetőfülkéjéhez, és egy vascsővel vagy ahhoz hasonló kemény fémtárggyal betöri annak ablakát. Cselekménye után a sofőr elhajtott a helyszínről.

Kezdőlap    Belföld    Amire tényleg nincs magyarázat: kamiont kényszerített megállásra autópályán, aztán betörte az ablakát

közlekedés

kamion

vita

autópálya

szabálytalanság

agresszió

ablak

m3-as

