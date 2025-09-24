ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.08
usd:
330.88
bux:
0
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Rossz hír az autósoknak, mostantól újabb dologra kell nagyon odafigyelniük

Infostart

Itt az ősz, változnak az útviszonyok, az időjárás miatt több dologhoz kell alkalmazkodni a közlekedési tempó csökkentésével. Figyelni kell a guminyomásra is, mert az a hőmérséklet változásai miatt is meglepetésekkel szolgálhat.

Az ősz beköszöntével nem az előnyünkre változnak az út- és a látási viszonyok. Később kel a nap és hamarabb lebukik, ezáltal csökken a "látóidőszak", és a tapadási viszonyok is változnak. Több lesz majd az eső, hűvösebbek a reggelek, páralecsapódás és vizes falevelek okozhatnak veszélyt, ezekre mind fel kell készülni – emelte ki az InfoRádióban Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor.

Már ősszel is – télen meg pláne – figyelmesebben és lassabban kell csinálni mindent. Aki mindig sietősen autózik, és mondjuk tudja jól, hogy nyáron mennyi idő alatt ér le Pestrőlpéldául Zalaegerszegre, ne próbálja meg ezt az időt tartani ősszel, télen pedig aztán végképp ne – tanácsolta a szakember.

"Nyugalom, nyugalom. Ez a gyáva élő vagy hőssé haló örök dilemmája. Egy kicsit vegyünk vissza, hiszen tudjuk jól, hogy néha szemmel nem feltétlenül láthatóan, vagy már csak az utolsó pillanatban észreveheten változhatnak a tapadási és a látási viszonyok is" – ismételte meg a jó tanácsot, amit nem lehet elégszer elmondani.

Felhívta még a figyelmet egy problémás jelenségre: a gumiabroncsok állapota életmentő lehet, hiszen sokszor, amikor meg kellene állni, 20-40 centin, egy-két-három-öt méteren nagyon sok minden megfordulhat.

"Már vannak olyan abroncstesztek is, amik azt vizsgálják, hogy ha már használt az abroncs, mentek vele 10-20-30 ezer kilométert és két-három millimétert már kopott a mintaárok-mélység, tehát a futófelület, akkor mire képes az abroncs. És kiderül, hogy

három milliméternél 20-30 százalékkal hosszabb lesz a fékút, ami nagyon nem mindegy

Vagy ha egy kicsit nedves az aszfalt, akkor a vészfékezésnél száraz aszfalton előforduló 7,5 m/s² lassuláshoz képest 30-40 százalékos tapadásvesztés következik be, a lassulás csak 4,5 m/s² lesz, ami azt jelenti, hogy a fékút nagyon csúnyán meg fog nőni. Az van bennünk, hogy itt hamar meg tudok állni, de a picit nedves aszfalt is ilyen különbséget okoz. Sokszor az apróságokon nagyon sok minden múlhat, ne autózzunk olyan bátran, mint amikor optimálisabbak voltak az út és/vagy a látási viszonyok" – figyelmeztetett Zsurzs Jenő.

A gumikban a levegőnyomás is szolgálhat kellemetlen meglepetéssel: hidegben csökken bennük a légnyomás. A korszerű gépjárművekben van a TPMS (tire pressure monitoring system, abroncsnyomás-ellenőrző rendszer), az jelezheti a bajt, de ahol nincs, ott a "popométerrel", vagyis ha jól ülünk az autóban, akkor az ágyékcsigolyánknál érezhetjük, hogy "valami nyúlós" – fogalmazott Zsurzs Jenő, megjegyezve, hogy ez akkor is előfordulhat, ha napközben még kellemes az idő, de hajnalban mondjuk már csak kilenc fok van. Hozzátette: ha ilyesmit észlelünk a jármű viselkedésében, a lehető leghamarabb félre kell állni.

Komolyan kell venni a guminyomás-beállítási előírásokat is, nem véletlenül van olyan, hogy 160 km/óráig, illetve afölött milyen legyen a guminyomás.

"Ha ehhez nem alkalmazkodunk, akkor az autó saját kormányzottsági tulajdonságai jelentősen megváltoznak.

Tehát megszoktuk, hogy a megfelelő guminyomással közlekedő autóval mire vagyunk képesek, de ha pár tized hiányzik, akkor az addig alapvetően alulkormányzottan viselkedő autó túlkormányzott lesz, vagy fordítva. És erre akkor jövünk rá, amikor nagy a baj, mikor nagyot kell menteni, akkor csodálkozunk rá, hogy mit csinál ez az autó, és rossz esetben utána az első kép az az, hogy fekszünk a fehér kórteremben" – illusztrálta a beállítások fontosságát Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor, megjegyezve: az alulkormányzott autó kanyarban az orrát kezdi el tolni, vagyis a kijelölt ívnél nagyobbra kéredzkedik, a túlkormányzottságnál pedig megindul kifelé az autó hátsó traktusa, az a nehezebben kivédhető helyzet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Rossz hír az autósoknak, mostantól újabb dologra kell nagyon odafigyelniük

inforádió

aréna

közlekedés

időjárás

ősz

zsurzs jenő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átvette a vezetést az AfD Németországban – mélyponton a kancellár népszerűsége

Átvette a vezetést az AfD Németországban – mélyponton a kancellár népszerűsége

Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg azok a közvélemény-kutatások, amelyek legtöbbször holtversenyt jeleztek a kormányon lévő konzervatív CDU/CSU és az ellenzék vezető ereje, a radikális jobboldali AfD között. A legfrissebb felmérés egy esetleges hétvégi választásokon olyan AfD-fölényt jósol, amire nem volt még példa.
 

Mintaállam csődközelben: Németország egy generáció alatt bajba sodorta magát

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább növeli a zöldhitel-állományát az OTP: "Legfontosabb dolgunk, hogy finanszírozzunk"

Tovább növeli a zöldhitel-állományát az OTP: "Legfontosabb dolgunk, hogy finanszírozzunk"

"A bankok feladata, hogy minden iparág és minden intézmény átállását segítsék, vannak olyan területek, ahol többet tudunk tenni és több a lehetőség is, elsősorban az energetika, ingatlanberuházások, közlekedés területén. Ezek olyan területek, amelyek függetlenül attól, hogy milyen iparágban dolgozik egy cég, igazából mindenkit érintenek, hiszen mindenkinek van energiaszámlája, mindenki ingatlanokban dolgozik, illetve közlekedik. Az OTP fenntarthatósági stratégiájának a középpontjában az olyan projektek, beruházások finanszírozása áll, amik elősegítik a klímaváltozás elleni küzdelmet. Emellett, ami legalább ilyen fontos, az a megváltozó klímához történő alkalmazkodást, az adaptáció. A legfontosabb dolgunk, hogy finanszírozzunk, ennek megfelelően céljainkat is úgy tűztük ki, hogy a zöldhitel-állományunk növekedjen. Az idei év végére 1500 milliárd forintnyi zöldhitel-állomány lesz a bank könyvein belül. Ez csak az első lépés, az elkövetkező években tovább fogjuk növelni ezt az értéket" - mondta el Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezetője szeptember 4-én, a Sustainable World konferencián. A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen üzent Donald Trump: Oroszország papírtigris, a NATO lelőheti a légtérsértő gépeket

Keményen üzent Donald Trump: Oroszország papírtigris, a NATO lelőheti a légtérsértő gépeket

Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jimmy Kimmel criticises 'anti-American' threats to free speech as his show returns

Jimmy Kimmel criticises 'anti-American' threats to free speech as his show returns

The US comedian delivers a tearful opening monologue, as Donald Trump directs angry comments at network ABC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 09:07
Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése
2025. szeptember 24. 08:56
Taxisok százai demonstrálnak Budapesten – képek
×
×
×
×