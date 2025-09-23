Csokoládés édességet hívtak vissza, szennyezett lehet

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) visszahívta a forgalomból a Real Nature étcsokoládés meggy 75 grammos, valamint a Real Nature étcsokoládés mandula 75 grammos termékeket, mivel fennáll a rovarszennyezettség veszélye.

A Real Nature Kft. az általuk forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, valamint Real Nature étcsokoládés mandula 75 g megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékekben előforduló rovarszennyezettség miatt – írja közleményében a fogyasztóvédelmi hatóság.

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett termékek a következők alapján azonosíthatók:

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,

Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Forgalmazó: Real Nature Kft.

valamint

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

Forgalmazó: Real Nature Kft.

Termékvisszahívás oka: A termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel.

A hatóság mindenkit arra kér, hogy ha vásárolt a felsorolt termékazonosítókkal rendelkező termékekből, és még a birtokában van, akkor ne fogyassza el!