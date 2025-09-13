ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 13. szombat Kornél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Middle age woman wheezing touching chest at home
Nyitókép: Pheelings Media/Getty Images

Alattomos betegség szedi áldozatait, itthon már több százezren érintettek

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Országos közösségi napot szerveznek szombaton a krónikus tüdőbetegségben, a COPD-ben érintett betegeknek és hozzátartozóiknak Szilasi Mária, a rendezvény szakmai vezetője, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet légzésrehabilitációs osztályvezető főorvosa kiemelte, ez nem csak egy betegség, hanem élethelyzet is, amely világszerte több százmillió embert érint, Magyarországon is több százezren élnek vele, gyakran diagnózis nélkül.

Ez egy nagyon fontos nap, hiszen az országban első alkalommal sikerül összehozni a betegeket az orvosokkal, a kezelőorvosokkal, az egészségügyi dolgozókkal, hogy kicseréljék egymással a tapasztalataikat, hogy kérdezzenek az érintettek, mert számos olyan dolog nem ismert a számukra, ami segíthetné őket a betegség kezelésében, elfogadásában – mondta az InfoRádibóan Szilasi Mária.

A találkozót, a közösségi napot a betegek igényelték egy zárt Facebook-csoportban, a professzor szerint ez nem is csoda, hiszen a COPD egy olyan betegség, ami a komoly befolyással bír az érintettek életminőségére, illetve mindennapi tevékenységére. A krónikus tüdőbetegségben szenvedők száma világszerte 600 millióra tehető,

Magyarországon a becslések szerint 600 ezren vannak, bár a nyilvántartottak száma ennél jóval kevesebb, 180-200 ezer.

A főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a COPD kezdeti tünetei jellemzően enyhék, ezért a betegek nem fordulnak időben orvoshoz. A köhögést, köpetürítést, nehézlégzést például csak a dohányzásnak tulajdonítják, pedig a betegség már ott rejtőzködik. Szilasi Mária nagyon alattomosnak nevezte a COPD kialakulását, így a felfedezése a késői stádiumra tolódhat, amikorra már a betegek a légzésfunkció-paramétereik 50 százalékát elveszíthetik, ami nyilván befolyásolja a gyógyszeres kezelésüket is.

A COPD elsősorban a 40 év feletti korosztályt érinti, fő rizikótényezője pedig a dohányzás.

Tehát, aki dohányzik és azt tapasztalja, hogy gyakrabban köhög, reggel köpete van, terhelésre fullad, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulnia – tanácsolta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet légzésrehabilitációs osztályvezető főorvosa. Minél korábban kezelik, annál jobb a betegségnek a kimenetele, hiszen egy progresszív megbetegedésről van szó, vagyis évről évre súlyosbodnak a tünetek, és romlik a beteg állapota.

Ugyanakkor nem csak a dohányzás az egyetlen rizikófaktor – jegyezte meg a professzor, – lehet genetikai háttere, bár ez nagyon kis százalékban fordul elő, viszont kialakulhat a levegőszennyezettség miatt, és vannak olyan munkakörök, munkahelyek, gondolva itt mondjuk a bányászatra vagy az építőiparra, ahol olyan porártalmaknak vannak kitéve a dolgozók, amik szintén a COPD kialakulását segítik. Ezzel együtt a betegek 80-90 százalék dohányzik, tehát ez a fő rizikófaktor – emelte ki.

A levegőszennyezettség mellett szintén rizikófatornak tekinthető a rosszabb szociális helyzet, a helytelen táplálkozás, a környezet tisztasága, és persze az életkor, hiszen egy idősebb szervezetnek romlik az immunvédekezése, ami elősegítheti a betegség kialakulását, illetve a már meglévő betegség súlyosbodását. „Sajnos Magyarországon 3,5 millió ember dohányzik, tehát mégiscsak a legfontosabb a dohányzás elleni küzdelem, mert a leszokással lassítható a COPD előrehaladása” – tette hozzá Szilasi Mária.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Alattomos betegség szedi áldozatait, itthon már több százezren érintettek

egészségügy

betegség

tüdőbetegség

copd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiterjeszti a légtér ellenőrzését a Bundeswehr Lengyelország felett

Kiterjeszti a légtér ellenőrzését a Bundeswehr Lengyelország felett

Friedrich Merz kancellárral az élen a német kormány már korábban elítélte, hogy orosz katonai drónok sértették meg Lengyelország légterét. A Bundeswehr a történtek nyomán úgy döntött, hogy megerősíti a légtérfelügyeletet Lengyelország felett. A berlini külügyminisztériumba bekérették az orosz nagykövetet.
 

A NATO új rendszert hoz létre a Baltikumtól Dél-Európáig a keleti szárnya védelmében

Leálltak az orosz–ukrán tárgyalások, az oroszok meglepő okra hivatkoznak

Az orosz árnyékflottát támadták dróncsapásokkal az ukránok

Súlyos dolgot kért Magyarországtól az amerikai miniszter

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk, a konzervatív influenszer meggyilkolása kapcsán. Új fotókat is közzétettek a 22 éves tettesről, aki rendezett családi hátterű, az utóbbi időben kezdett el a politika iránt érdeklődni, és korábban egy félévet járt arra az egyetemre Utah államban, ahol a tettét elkövette.
 

Megvan, ki Charlie Kirk gyilkosa – saját apja jelentette fel

Bilincsben van a férfi, aki lelőhette Charlie Kirk aktivistát

Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa

J.D. Vance alelnök a különgépével szállította el Charlie Kirk holttestét Utah-ból Arizonába

VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus áremelésről döntött az USA, ez érinti a kiutazó magyarokat is

Drasztikus áremelésről döntött az USA, ez érinti a kiutazó magyarokat is

Szeptember végétől közel kétszeresére emelkedik az Egyesült Államokba történő beutazáshoz szükséges elektronikus engedély díja, ami a magyar utazókat is érinti - jelentette a Turizmus Online.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 13.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 13.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

Erika Kirk vows to fight on against 'evil-doers' in her first statement since her husband's death.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 13. 07:45
Teljesen tájidegen, egzotikus halak úszkálnak a Tisza mellékfolyójában
2025. szeptember 13. 06:15
Ijesztő adat: durván szennyezik a Balatont a fürdőzők
×
×
×
×