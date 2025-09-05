Elhalasztaná az üzemanyagok jövedéki adójának emelését a kormány - a nap hírei

A választások utánra halasztaná az üzemanyagok jövedéki adójának januártól esedékes emelését a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek azt mondta, hogy az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztanák a jövedékiadó-emelést, aminek a költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet.

Aláírta a Rákosrendező infrastruktúra-fejlesztéséről szóló megállapodást az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a főváros nevében vásárló Budapesti Közművek. A megállapodás megerősíti, hogy Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna. A dokumentum tartalmazza a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is.

Veszprém vármegye újabb településein kell felforralni a csapvizet fogyasztás előtt, mert szalmonella került a vezetékhálózatba. Vilonya és Papkeszi után Berhida, Ősi és Királyszentistván településeken is bevezették a megelőző intézkedést.

Már benyújthatók a tanyafejlesztési pályázat támogatási kérelmei. Az összesen 15 milliárd forintból a villamosenergia- és ivóvízellátást, a szennyvíz- és napelemes rendszereket lehet fejleszteni.

Megjelent az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjainak első köre – közölte az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság. Az aktív életmódot és kikapcsolódást támogató programokra főként önkormányzatok, illetve településeken működő szervezetek jelentkezhetnek.

Több mint négyezer tanszercsomagot osztottak ki a baptisták rászoruló gyereknek. A Baptista Szeretetszolgálat Sulipakk kampánya augusztus 1-jén kezdődött és ma (pén), a jótékonyság világnapján zárult.

Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer. 3 milliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba a MOHU REpont rendszerén keresztül alig több mint másfél év alatt. A visszaváltások után kifizetett kezelési díj már meghaladta a 20 milliárd forintot.

Oroszországnak is szüksége van biztonsági garanciákra, nem csak Ukrajnának – közölte az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén azt mondta: ha ezek a megállapodások létrejönnek, Oroszország maradéktalanul végre fogja hajtani őket.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb. Szijjártó Péter szerint abban, hogy Magyarország ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az, hogy az Európai Unió elutasította a kormány segítségkérését arra, hogy a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljék.

Szlovákia nem akar részese lenni az energetikai infrastruktúrát érintő játékoknak – szögezte le a szlovák miniszterelnök az ukrán elnökkel Ungváron ma tartott találkozója után. Robert Fico hozzátette, az energetikai infrastruktúrát érő katonai támadások Szlovákia számára is károsak, illetve azokkal összefüggésben más országok érdekeire is tekintettel kellene lenni.

Az energiaügyekért felelős uniós biztos szerint az Európai Uniónak az ukrajnai háború lezárása után sem szabad visszatérnie az orosz energiahordozókhoz. Dan Jørgensen arról beszélt, hogy az Egyesült Államok támogatja az uniót abban, hogy leállítsa az orosz energia-importot.

Kína dömpingellenes vámokat vet ki az Európai Unióból származó sertéshúsra. A pekingi kereskedelmi minisztérium közölte, hogy szeptember 10-től 15,6 és 62,4 százalék közötti vámokat vezet be. A döntés egyelőre ideiglenes.

Két élő túszról tett közzé videót Hamász, miközben a 700 napja elrabolt túszok családtagjai szeretteik kiszabadítását követelték sajtótájékoztatójukon. Még 48 túsz nem tért haza, közülük húszan lehetnek még életben.

Átalakította kormányát a brit miniszterelnök, nem sokkal azután, hogy lemondott miniszterelnök-helyettese, Angela Rayner. A politikusról kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagy értékű ingatlan megvásárlása után.

Sikeres volt Joe Biden volt amerikai elnök rákműtéte – közölte az NBC News amerikai hírcsatorna Joe Biden csapatának szóvivőjére hivatkozva. A 82 éves politikus májusban hozta nyilvánosságra, hogy áttétes prosztatarákkal küzd.

A drogkartelek elleni küzdelemhez tíz vadászgépet telepít Puerto Ricóba az amerikai hadsereg. Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben hadihajókat is küldött a Karib-tenger déli részére, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy le akar csapni a térségből országába kábítószert szállító bűnszervezetekre.

Két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával vettek őrizetbe Szicíliában 3 marokkói állampolgárt - közölték a cataniai hatóságok. A 21, 22 és 24 éves, olaszországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező férfiak a Piazza Lanza büntetés-végrehajtási intézetben vannak Catania központjában.

Meghalt Kásler Miklós, orvos, az Orbán-kormány egykori emberi erőforrások minisztere. A Széchenyi-díjas egyetemi tanár 76 éves volt. Kásler Miklóst a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.