2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Nyitókép: Unsplash

Emberre támadt egy szarvas: rettegés Mezőfalván - videó

Infostart

Drámai jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera Mezőfalván: egy helyi állatmentőt felöklelt egy szarvasbika.

Sokkoló videót tett közzé a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyik tagja.

A férfi megpróbált kiterelni egy szarvasbikát, amelyik a településre tévedt, ám az akciónak majdnem nagyon rossz vége lett.

Szeptember 3-án kora reggel egy megvadult gímszarvas tartotta rettegésben Mezőfalva lakóit. A több utcán is átvonuló bika több kertbe is benézett, kutyákkal akaszkodott össze, és a buszmegálló felé vette az irányt, ahol gyerekek is várakoztak.

Pethes Bálint, az önkéntes tűzoltó és tapasztalt állatmentő a helyszínre sietett, hogy a jószág útját állja, azonban az állat megtámadta. Súlyos sérüléseket szenvedett, de túlélte – a támadást követően kórházba szállították, karját összevarrták, és szerencsésen túl van a fizikai és lelki sokkon.

A támadás dokumentálható, mivel egy fedélzeti kamera rögzítette az eseményeket.

Végül két bátor férfi segített lefogni a bikát, amíg Bálint fel tudott állni.

Itt látható a videó, a horror 1 perc 15 másodpercnél kezdődik:

