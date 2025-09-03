Ittas sofőrt is kiszúrtak a rendőrségi drónok a Balatonnál

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel közösen végre hajtott akciójában 349 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egy sofőrrel szemben merült fel az ittasság gyanúja. A police.hu cikke szerint a biztonsági öv hiánya, a sebességtúllépés, az elsőbbségadás szabályainak megszegése, valamint kézben tartott mobiltelefonok miatt további 59 esetben kellett intézkedniük a járőröknek.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a közúti közlekedési balesetek jelentős része gondatlan magatartásra vezethető vissza, azonban körültekintő, figyelmes vezetéssel, a szabályok betartásával a balesetek nagy része elkerülhető, a biztonsági eszközök használatával pedig a sérülés súlyossága mérsékelhető.

A főkapitányság megyeszerte tervez további, a mostanihoz hasonló kontroll akciót.