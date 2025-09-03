ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.51
usd:
340.07
bux:
102809.42
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: police.hu

Ittas sofőrt is kiszúrtak a rendőrségi drónok a Balatonnál

Infostart

Siófok és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték a rendőrök augusztus 29-én. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében a járőrautók mellett civil gépkocsikkal, rendőrmotorokkal és drónokkal is figyelték a legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel közösen végre hajtott akciójában 349 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egy sofőrrel szemben merült fel az ittasság gyanúja. A police.hu cikke szerint a biztonsági öv hiánya, a sebességtúllépés, az elsőbbségadás szabályainak megszegése, valamint kézben tartott mobiltelefonok miatt további 59 esetben kellett intézkedniük a járőröknek.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a közúti közlekedési balesetek jelentős része gondatlan magatartásra vezethető vissza, azonban körültekintő, figyelmes vezetéssel, a szabályok betartásával a balesetek nagy része elkerülhető, a biztonsági eszközök használatával pedig a sérülés súlyossága mérsékelhető.

A főkapitányság megyeszerte tervez további, a mostanihoz hasonló kontroll akciót.

Kezdőlap    Belföld    Ittas sofőrt is kiszúrtak a rendőrségi drónok a Balatonnál

készenléti rendőrség

somogy megyei rendőr-főkapitányság

siófok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stabil a forint az euróval szemben

Stabil a forint az euróval szemben

A nap elején még gyengült a forint az euróval szemben, de a nap végére stabilizálódott az árfolyam, az amerikai piacnyitás után valamelyest javult a helyzet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Az elemzés közel 50 ezer, 2024-2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi hails 'unstoppable China' and unveils new weapons in show of strength

Xi hails 'unstoppable China' and unveils new weapons in show of strength

Xi is showcasing China’s military might and his diplomatic clout at the event, which marks 80 years of Japan’s surrender in WW2.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 03:33
Nyugdíjszigorítás jön: sokan nem örülnek majd
2025. szeptember 2. 23:23
Így startolt el az Otthon Start program - a nap hírei
×
×
×
×