Nyitókép: Unsplash

Aggasztó mértékben öregszik a magyar autóállomány

Infostart

Rekordot döntött a hazai autók átlagéletkora: már 16,3 évre rúg, és a 2000-es évek óta egyre csak növekszik.

Június végén a forgalomban lévő személyautók átlagéletkora 16,3 év volt Magyarországon – írja a KSH adatai alapján a hvg.hu.

Ez új negatív rekordot jelent, a 2022 óta vezetett nyilvántartásban soha nem volt még ilyen magas ez az érték. Igaz viszont, hogy rövid távon visszafogottnak mondható az érték növekedése, a múlt év végén ugyanis 16,2, míg egy évvel korábban 15,8 évnél tartott a magyar autóflotta.

A statisztika szerint a 2000-es évek közepén volt a legfiatalabb a hazai autópark. 2002-ben 2,63 millió kocsi futott az utakon, átlagéletkoruk 11,7 év volt. A számuk 2005-re 2,98 millióra emelkedett, átlagos életkoruk pedig 10,5 évre csökkent.

Ezt követően kezdett el az állomány öregedni: 2010-re az átlagéletkor 11,3 évre nőtt, miközben a darabszám 2,98 millió volt. 2015-re az autópark már 3,2 milliósra bővült, de ekkor az átlagéletkor 13,7 évre ugrott. Az emelkedés azóta sem állt meg, 2020-ra már közel 3,92 millió személyautó közlekedett Magyarországon, az átlagéletkor pedig 14,7 évre emelkedett. 2023 végén a 4,17 millió autó már 15,8 éves volt. Majd 2024-ben tovább nőtt az állomány 4,26 millió autóra, az átlagéletkor pedig 16,2 évre. Utóbbi rekord dőlt meg az idei első félév végén:

a 16,3 éves átlagéletkort még több, összesen 4,33 millió autó hozta össze.

Ebben szerepe van az elmúlt években tapasztalt drágulásnak, illetve annak is, hogy sok magánszemély halasztotta el a nagyobb kiadásokat.

A külföldről behozott autók harmada is idősebb 16 évnél, és hasonló arányt képviselnek a 11-15 éves importautók. Emellett az újautó-piac sem nyújt elegendő muníciót: a KSH adatai szerint 2020-2024 között évente 112-132 ezer új autót helyeztek forgalomba.

Aggasztó mértékben öregszik a magyar autóállomány

