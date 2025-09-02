ARÉNA
2025. szeptember 2. kedd
Szúnyoggyérítést végeznek Balatonkenesén 2025. július 1-jén este.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kínzó napok következhetnek a vérszívók miatt

Infostart / InfoRádió - Kántor Viola

A Duna legutóbbi áradása után jelenős szúnyoginvázió keserítette meg a folyó mentén lakók hétköznapjait. A szükséges intézkedésekről Dóka Imre tűzoltó őrnagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét kérdeztük.

A katasztrófavédelem koordinálásával dolgozó szakemberek már a múlt héten biológiai módszerrel léptek fel a szúnyoglárvák ellen. Az időjárás miatt azonban több tenyészőhely kezelése csak részlegesen történhetett meg, és a védett természeti területeken is csak korlátozottan lehet beavatkozni, így az érintett térségekben érezhetően erősödött a szúnyogártalom.

„A héten nyolc vármegye 55 településén várhatók szúnyoggyérítések” – mondta az InfoRádióban Dóka Imre. A kifejlett szúnyogok elleni védekezésre a következő napokban a Tisza-tó településein lesz szükség, illetve az időjárás miatt Dunaújváros, illetve Szekszárd térségében pótolják az elmaradt kezeléseket a szakemberek. Az OKF helyettes szóvivője hozzátette: a jelentős esőzések miatt Mosonmagyaróvár környékén, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes területein csípőszúnyog-lárva tenyészőhelyek alakultak ki, így ezeken a helyeken biológiai kezelést fognak végezni a szakemberek.

Arra a kérdésre, hogy várható-e még idén jelentősebb rajzás, a tűzoltó őrnagy azt mondta, hogy ez nagyban függ az időjárástól. Felidézte, hogy az idei nyár meglehetősen aszályosan indult, ami a szúnyogok számát visszavetette, majd a csapadékos időjárás, illetve a dunai árhullám után sok helyen jelentek meg szúnyogok. Szeptember 30-ig van lehetőség gyérítésre, addig a szakemberek hétről hétre megvizsgálják azokat a területeket, ahol nagyobb számban megjelenhetnek a csípőszúnyogok.

A szakember kiemelte: továbbra is fontos, hogy a lakókörnyezetünkben fejlődő inváziós fajok egyedeinek visszaszorítása előtérbe kerüljön, mert csak így lehet hatékony a központi vagy az önkormányzatok által végzett szúnyoggyérítés. Az eső után az olyan megtelt edényekben, kerti játékokban, virágtartókban az úgynevezett pangó vizeket meg kell szüntetni, az esővízgyűjtőket le kell fedni. Végül, de nem utolsó sorban a növények gondozására is ügyeljünk, mert egy sűrű lombozatos, növényekkel borított terület kiváló búvóhelyet jelenthet a szúnyogok számára.

Az aktuális hét szúnyoggyérítési programja itt érhető el.

