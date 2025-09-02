Így startolt el az Otthon Start program - a nap hírei

Minden első lakásvásárló jogosult lehet a fix 3 százalékos lakáshitelre 10 százalékos önerővel, életkortól függetlenül - döntött a jegybank. A hírre reagálva Orbán Viktor kormányfő azt írta: az MNB is beállt az Otthon Start program mögé. Az első napon több ezren érdeklődtek a bankoknál a feltételekről. A tervezést mától egy mobilalkalmazás is segíti.

Jelentős béremelést kapnak a kutatók annak eredményeként, hogy 18 milliárd forinttal emelkedik a HUN-REN finanszírozása - közölte az innovációért is felelős miniszter. Az átlagosan 30 százalékos emeléssel bruttó 800 ezer forintra nő a kutatók átlagbére. Hankó Balázs jövőre infrastruktúra-fejlesztést is ígért.

Emelhetik az Oktatási Hivatal munkatársainak bérét is. Az érintettek levelet kaptak az eredményes bértárgyalásokról. A részletekről hamarosan a hivatali főosztályvezetők adnak tájékoztatást az állománynak. Az elmúlt fél évben 124-en mondtak fel az Oktatási Hivatalban, elsődlegesen az alacsony fizetések miatt.

A hazai agrárium versenyképességének kulcsa a generációváltás, amit a kormány újabb 22 milliárd forinttal ösztönöz - jelentette be az agrárminiszter. Nagy István elmondta: minimum 4, legfeljebb 20 millió forint támogatás igényelhető, a kérelmeket november 20-tól lehet beadni.

A nemzetgazdasági miniszter szerint bebizonyosodott, hogy a főváros részéről időhúzás zajlott a szolidaritási hozzájárulás ügyében, miután a pécsi bíróság jogerősen elutasította az önkormányzat azonnali

jogvédelem iránti kérelmét. Nagy Márton hangsúlyozta: a döntés értelmében Budapestnek is eleget kell tennie fizetési kötelezettségének

Az autópálya-matricák online vásárlásakor felszámított kényelmi díj megszüntetése után átalakul a jutalékrendszer is – jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium. Csökken a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-nek fizetett díj, és megszűnik a fizikai viszonteladóknak korábban fizetett jutalék is

Módosítaná a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő részét, illetve a minősített adat védelméről szóló törvényt a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda. A javaslat szerint a cél a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, emberek számának csökkentése.

Megkezdődött a többnemzeti hadgyakorlat. A másfél hónapig tartó műveletekben a Honvédség katonái és a NATO alakulatok mellett 2 ezer tartalékos is részt vesz. Elsőként a Mátrában: Gyöngyös-Sirok és Egerszólát térségében hajtanak végre kutató-mentő gyakorlatokat.

A török elnök szerint Moszkva és Kijev még nem áll készen egy csúcstalálkozóra. Erről a török elnök újságíróknak nyilatkozott a Kínából visszainduló repülőgépén. Recep Tayyip Erdogan elmondta, hogy Kínában beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, telefonon pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háború rendezési módjairól.

Elismerte bűnösségét a volt ukrán parlamenti elnök, meggyilkolásával vádolt férfi Lviv városának büntetőtörvényszékén. Az 52 éves férfi meghallgatásán azt mondta, ez volt a személyes bosszúja az ukrán államhatalom ellen. Közölte azt is, szeretné, hogy mielőbb elítéljék, hogy kicserélhessék egy hadifogolyra Oroszországban, és megkereshesse halott fia holttestét.

Aláírta a Szibéria Ereje–2 gázvezeték és a Szojuz Vosztok tranzitvezeték megépítéséről szóló szándéknyilatkozatot az orosz Gazprom és a kínai állami gázipari cég. A 950 kilométer hosszú vezeték évi 50 milliárd köbméter gázt szállítana Kínába Nyugat-Szibériából, Mongólián keresztül.

Tavaly rekordszintre, 343 milliárd euróra emelkedtek az Európai Unió védelmi kiadásai, ami a GDP 1,9 százalékát tette ki - áll az Európai Védelmi Ügynökség jelentésében. A növekedést főként a haditechnikai beszerzések és a kutatás-fejlesztés bővülése okozta.

Az Eurostat előzetes adatai szerint augusztusban 2,1 százalékra emelkedett az éves infláció az euróövezetben, a júliusi 2 százalékhoz képest. Az energiaárak éves szinten 1,9 százalékkal csökkentek, míg a szolgáltatások és az élelmiszerek drágulása enyhén mérséklődött.

Pihenést javasoltak az orvosok a volt cseh kormányfőnek, akit megtámadtak, miközben a cseh parlamenti választásokra készülve kampányolt. Andrej Babis az X-en megjelent videójában kijelentette, a támadó nem vitázni ment a találkozóra, s ahogy a médiából megtudta, régóta gyűlöli őt. Az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciójának elnökét mankóval ütötték fejen egy Észak-Morvaországi faluban.

Grúziában 8 kormányellenes tüntetőt ítélt börtönbüntetésre a bíróság. A vád szerint az elítéltek a közrend megzavarására alkalmas megmozdulásokat szerveztek, vagy vettek részt.

Víz öntötte el a szlovén és a horvát tengerpart több városát a heves esőzések nyomán. A legtöbb kárt Novigrad környékéről jelentették. A partvidékre a legmagasabb fokú, vörös riasztást adtak ki a folyók vízszintje miatt.

Afganisztánban már 1.400 fölé emelkedett a hétfő hajnali földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 3 ezren megsérültek. Az ENSZ szerint a katasztrófa akár több százezer embert is érinthet.