2025. szeptember 3. szerda
Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Így startolt el az Otthon Start program - a nap hírei

Infostart

Már az első napon több ezren érdeklődtek a fix 3 százalékos lakáshitel feltételeiről. A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen elutasította a fővárosi önkormányzat azonnali jogvédelem iránti kérelmét, Budapestnek ki kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást. Aláírta a Szibéria Ereje–2 gázvezeték és a Szojuz Vosztok tranzitvezeték megépítéséről szóló szándéknyilatkozatot az orosz Gazprom és a kínai állami gázipari cég.

Minden első lakásvásárló jogosult lehet a fix 3 százalékos lakáshitelre 10 százalékos önerővel, életkortól függetlenül - döntött a jegybank. A hírre reagálva Orbán Viktor kormányfő azt írta: az MNB is beállt az Otthon Start program mögé. Az első napon több ezren érdeklődtek a bankoknál a feltételekről. A tervezést mától egy mobilalkalmazás is segíti.

Jelentős béremelést kapnak a kutatók annak eredményeként, hogy 18 milliárd forinttal emelkedik a HUN-REN finanszírozása - közölte az innovációért is felelős miniszter. Az átlagosan 30 százalékos emeléssel bruttó 800 ezer forintra nő a kutatók átlagbére. Hankó Balázs jövőre infrastruktúra-fejlesztést is ígért.

Emelhetik az Oktatási Hivatal munkatársainak bérét is. Az érintettek levelet kaptak az eredményes bértárgyalásokról. A részletekről hamarosan a hivatali főosztályvezetők adnak tájékoztatást az állománynak. Az elmúlt fél évben 124-en mondtak fel az Oktatási Hivatalban, elsődlegesen az alacsony fizetések miatt.

A hazai agrárium versenyképességének kulcsa a generációváltás, amit a kormány újabb 22 milliárd forinttal ösztönöz - jelentette be az agrárminiszter. Nagy István elmondta: minimum 4, legfeljebb 20 millió forint támogatás igényelhető, a kérelmeket november 20-tól lehet beadni.

A nemzetgazdasági miniszter szerint bebizonyosodott, hogy a főváros részéről időhúzás zajlott a szolidaritási hozzájárulás ügyében, miután a pécsi bíróság jogerősen elutasította az önkormányzat azonnali

jogvédelem iránti kérelmét. Nagy Márton hangsúlyozta: a döntés értelmében Budapestnek is eleget kell tennie fizetési kötelezettségének

Az autópálya-matricák online vásárlásakor felszámított kényelmi díj megszüntetése után átalakul a jutalékrendszer is – jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium. Csökken a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-nek fizetett díj, és megszűnik a fizikai viszonteladóknak korábban fizetett jutalék is

Módosítaná a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő részét, illetve a minősített adat védelméről szóló törvényt a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda. A javaslat szerint a cél a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, emberek számának csökkentése.

Megkezdődött a többnemzeti hadgyakorlat. A másfél hónapig tartó műveletekben a Honvédség katonái és a NATO alakulatok mellett 2 ezer tartalékos is részt vesz. Elsőként a Mátrában: Gyöngyös-Sirok és Egerszólát térségében hajtanak végre kutató-mentő gyakorlatokat.

A török elnök szerint Moszkva és Kijev még nem áll készen egy csúcstalálkozóra. Erről a török elnök újságíróknak nyilatkozott a Kínából visszainduló repülőgépén. Recep Tayyip Erdogan elmondta, hogy Kínában beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, telefonon pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háború rendezési módjairól.

Elismerte bűnösségét a volt ukrán parlamenti elnök, meggyilkolásával vádolt férfi Lviv városának büntetőtörvényszékén. Az 52 éves férfi meghallgatásán azt mondta, ez volt a személyes bosszúja az ukrán államhatalom ellen. Közölte azt is, szeretné, hogy mielőbb elítéljék, hogy kicserélhessék egy hadifogolyra Oroszországban, és megkereshesse halott fia holttestét.

Aláírta a Szibéria Ereje–2 gázvezeték és a Szojuz Vosztok tranzitvezeték megépítéséről szóló szándéknyilatkozatot az orosz Gazprom és a kínai állami gázipari cég. A 950 kilométer hosszú vezeték évi 50 milliárd köbméter gázt szállítana Kínába Nyugat-Szibériából, Mongólián keresztül.

Tavaly rekordszintre, 343 milliárd euróra emelkedtek az Európai Unió védelmi kiadásai, ami a GDP 1,9 százalékát tette ki - áll az Európai Védelmi Ügynökség jelentésében. A növekedést főként a haditechnikai beszerzések és a kutatás-fejlesztés bővülése okozta.

Az Eurostat előzetes adatai szerint augusztusban 2,1 százalékra emelkedett az éves infláció az euróövezetben, a júliusi 2 százalékhoz képest. Az energiaárak éves szinten 1,9 százalékkal csökkentek, míg a szolgáltatások és az élelmiszerek drágulása enyhén mérséklődött.

Pihenést javasoltak az orvosok a volt cseh kormányfőnek, akit megtámadtak, miközben a cseh parlamenti választásokra készülve kampányolt. Andrej Babis az X-en megjelent videójában kijelentette, a támadó nem vitázni ment a találkozóra, s ahogy a médiából megtudta, régóta gyűlöli őt. Az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciójának elnökét mankóval ütötték fejen egy Észak-Morvaországi faluban.

Grúziában 8 kormányellenes tüntetőt ítélt börtönbüntetésre a bíróság. A vád szerint az elítéltek a közrend megzavarására alkalmas megmozdulásokat szerveztek, vagy vettek részt.

Víz öntötte el a szlovén és a horvát tengerpart több városát a heves esőzések nyomán. A legtöbb kárt Novigrad környékéről jelentették. A partvidékre a legmagasabb fokú, vörös riasztást adtak ki a folyók vízszintje miatt.

Afganisztánban már 1.400 fölé emelkedett a hétfő hajnali földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 3 ezren megsérültek. Az ENSZ szerint a katasztrófa akár több százezer embert is érinthet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Így startolt el az Otthon Start program - a nap hírei

a nap hírei

fővárosi ítélőtábla

otthon start program

Stabil a forint az euróval szemben

Stabil a forint az euróval szemben

A nap elején még gyengült a forint az euróval szemben, de a nap végére stabilizálódott az árfolyam, az amerikai piacnyitás után valamelyest javult a helyzet.

Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Az elemzés közel 50 ezer, 2024-2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.

North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

The "Victory Day" parade on Wednesday will see Kim rub shoulders with China's Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin and others.

