Öten sérültek meg, két mentőhelikoptert is riasztani kellett – képek

Két autó ütközött össze vasárnap délután három óra előtt Devecser és Nemeshany között, a 7324-es úton. Az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt – írta a katasztrófavédelem.

Az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik stabilizálták a felborult gépkocsit. A Delta hírek szerint összesen öt ember sérült meg a balesetben, közülük ketten súlyosan, őket mentőhelikopterek szállították kórházba, három sérültet pedig mentőautók vittek ellátásra.

A mentéshez Ajkáról két rohamkocsi, valamint Tapolcáról és Tüskevárról mentőegységek érkeztek, a helyszínre riasztották a mentőtiszti autót is. A rendőrségi helyszínelés teljes útlezárás mellett zajlott.

(A nyitókép illulsztráció.)