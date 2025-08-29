Nagy baj miatt volt riasztás a Szigligeti várban – képek

A Szigligeti vár csúcsán kialakított templomban sérült meg egy látogató kedden nem sokkal dél után. Két társával együtt túrázott az ismert kirándulóhelyen, amikor óvatlanul lépett egyet a lépcsőn, elesett, bal térdében nagy fájdalmat érzett, és már nem tudott ráállni.

A kiérkező mentők a helyszínen rögzítették a sérült nő végtagját, majd a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók board segítségével lehozták a várból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik további kivizsgálás céljából kórházba szállították.

A Rendészeti Államtitkárság az esettel kapcsolatban bemutatta a mentéshez gyakran használt járművet. A tengerszint felett 239 méterre, a vulkanikus hegy csúcsán lévő helyszínhez ugyanis erdőtüzes terepjáró is érkezett. A speciális járgány a terepviszonyokhoz is igazodott, a board-dal (merevfalú hordággyal) rögzített sérült pedig biztonságos helyet kapott a platón, míg eljuttatták a mentőautóig. A gyorsbeavatkozó egységek minden vármegyében rendelkeznek legalább egy ilyen járművel, de Somogy, Zala és Veszprém körzetében több is szolgálatot teljesít, hiszen arrafelé gyakoribbak a pusztító szabadtéri tüzek, amelyek felszámolását a nehezebb domborzati viszonyok között ez az eszköz megkönnyíti.