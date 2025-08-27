Örökre elveszítheti jogosítványát az agresszív kamionos – durva videó

A vádirat szerint az ügy vádlottja 2024 júliusában az M0 autóút Törökbálinthoz tartozó szakaszán közlekedett egy teherautóval és hozzá kapcsolt pótkocsival. Látta, hogy egy személygépkocsi fel kíván hajtani az autóútra. Az elkövető, noha a személygépkocsi nem volt lassabb, mint az adott útszakaszra a tehergépkocsik számára engedélyezett sebesség, nem segítette a besorolást.

A vádlott a teherautója fényszóróját villogtatva veszélyesen megközelítette a személyautót a párhuzamos sávban, így próbálva gyorsabb haladásra ösztönözni. Miután ezzel nem érte el a célját, az elkövető jobbra rántotta a járműszerelvénye kormányát ezzel arra kényszerítve az autóst, hogy az ütközés elől ő is jobbra térjen ki a leállósávra hajtva.

A baleset elkerülése kizárólag a személyautót vezető kitérő manőverének volt köszönhető.

Eljárás során megállapították, hogy az elkövető a közúti járművezetésre közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a teherautó vezetőjével szemben közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.

A nyitókép illusztráció.