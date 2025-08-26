ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Durva tűz Székesfehérváron - videó

Infostart

Lucerna- és szénabálák gyulladtak meg egy állattartó telepen hétfő este Székesfehérvár-Kisfaludon. Komoly tűz keletkezett, de megmenteni a szarvasmarhákat.

Székesfehérvár-Kisfaludon két nyitott tárolóban a kazlakba rendezett szálas takarmány teljes terjedelmében égett. A lángok átterjedtek a kerítésen túli nádasra és a bozótosra.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári hivatásos tűzoltók több irányból vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, gyors beavatkozásukkal a szomszédos szarvasmarha istállót és az állatokat, valamint a közelben tárolt, fóliázott erjesztett takarmányt megmentették a tűztől - olvasható a Katasztrófavédelem közösségi oldalán.

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltó egysége a pákozdi Noé, a sárszentmihályi Sárvíz és a velencei önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a Fejér Medic önkéntesei felügyelték az égő kazlakat az éjszaka, amelyek bontását a bálák roskadása után kezdik meg.

A nyitókép illusztráció.

Videó: Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, Fejér VMKI

