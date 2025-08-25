Ébresztő óra – rendőrök viszik az iskolásoknak a kulcsfontosságú információkat

Közösen lép fel a gyermekjogok érvényesítése érdekében az UNICEF Magyarország és a rendőrség. A stratégiai együttműködés a megelőzésre, a szemléletformálásra és a gyakorlati tudás átadására épít. Az UNICEF Magyarország felkészíti a rendőrség bűnmegelőzési tanácsadóit az Ébresztő óra elnevezésű gyermekjogi oktatóprogram alkalmazására, a kiképzett rendőrök pedig a tervek szerint országszerte legalább 1500 gyermeket érnek el az iskolákban a személyes foglalkozásokon.

Nagy-Balás Borbála gyermekjogi szakértő az InfoRádióban elmondta: azért fontosak az ilyen típusú együttműködések, mert lehetővé teszik, hogy a gyermekek minél szélesebb körben megismerjék a gyermekjogi egyezményben foglalt jogaikat. Kiemelte, hogy a rendőrség bűnmegelőzési tanácsadói az ország minden szegletében megjelennek, és közvetlen kapcsolatban vannak a gyermekekkel, akiknek létfontosságú ismereteket adnak át. Azt gondolja, hogy ebben a rendszerben játékos módon olyan módszertani segítséget tudnak nekik nyújtani, amelyek révén az életkoruknak, érettségüknek megfelelően jobban tudnak majd figyelni saját biztonságukra, egészségükre, illetve remélhetőleg méltóságteljes életet tudnak élni hosszabb távon is.

Az UNICEF Magyarország és a rendőrség közti partnerség egyik központi eleme az Ébresztő óra nevű interaktív, élményszerű oktatási program, amely segít a gyermekeknek megismerni és megérteni saját jogaikat.

A programot 2015-ben indították el, azóta több mint 35 ezer gyermeket értek el vele.

Évente körülbelül 5-6 ezer kiskorú találkozik ezzel a játékos módszertannal. Az oktatók 10-12 éveseknek tartanak gyermekjogi foglalkozásokat. Kártyajátékok és interaktív drámapedagógiai eszközök segítségével tudhatják meg a fiatalok, milyen jogaik vannak, továbbá kiderül számukra az is, hol, milyen fórumokon tudnak segítséget kérni, ha ezek a megismert jogok sérülnek.

Az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársa úgy fogalmazott, „járulékos haszon”, hogy ha a gyermekek megtudják, hogy vannak nekik bizonyos jogaik, akkor tudatosul bennük, hogy a társaiknak és a felnőtteknek is vannak, ami hozzásegít ahhoz, hogy így kölcsönösen tiszteletben tartsák egymás jogait. Nagy-Balás Borbála szerint ezek az ismeretek az együttműködés és a közösségi együttélés alapjai, továbbá az is nagyon fontos célja a kezdeményezésnek, hogy a gyermekek megértsék, megfelelő helyen találnak védelmet, tudnak hol és kiktől segítséget kérni adott esetben, hogy biztonságban érezhessék magukat.

A szakértő felhívta a figyelmet, hogy a gyermekjogi egyezménynek 42 olyan cikkelye van, amelyek konkrét jogokat tartalmaznak. A gyermekek természetesen nem találkozhatnak az összes ilyen joggal egy-egy foglalkozáson, mert az időkeret egyszerűen nem engedi, de az oktatók ügyelnek arra, hogy átlagosan 15-20 jogot az óra végén vissza tudjanak mondani a résztvevők. Nagy-Balás Borbála a legfontosabbak közül megemlítette az erőszaktól való védelmet, a véleménynyilvánítás szabadságát, az oktatáshoz, a szabadidőhöz, a játékhoz és a kultúrához való jogot, valamint az egyenlő bánásmódot.

Az UNICEF Magyarország és az Országos Rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodása keretében országszerte évente legalább 1500 gyermekhez juttatják el a kiképzett bűnmegelőzési tanácsadók a gyermekjogi egyezményben foglaltakat. Az UNICEF Magyarország ingyenes képzéseket tart a bűnmegelőzési tanácsadóknak, akik egyrészt elsajátítják a szükséges módszertani ismereteket, másrészt egyéb háttér- és gyerekjogi ismereteket, valamint jogszabályi tudást is kapnak. Az Országos Rendőr-főkapitányság pedig azt vállalta a partnerségben, hogy bűnmegelőzési tanácsadóik ezt a módszertant használják, és ez által elviszik a gyermekekhez.

További információk az Ébresztő óra programról ezen az oldalon olvashatók.