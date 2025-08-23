ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat
Nagyon boldog lehet, aki ezekre a számokra tippelt

Infostart / MTI

Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

6 (hat)

24 (huszonnégy)

77 (hetvenhét)

88 (nyolcvannyolc)

89 (nyolcvankilenc)

Joker: 608591

