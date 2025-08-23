Nagyon boldog lehet, aki ezekre a számokra tippelt

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
6 (hat)
24 (huszonnégy)
77 (hetvenhét)
88 (nyolcvannyolc)
89 (nyolcvankilenc)
Joker: 608591
