Nagyon boldog lehet, aki ezekre a számokra tippelt

Az utóbbi évek extrém aszálya már az olyan fűfajok tűrőképességét is meghaladja, mint a magyar csenkesz vagy a homoki árvalányhaj – mondta az InfoRádióban Csecserits Anikó, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatója. Nagy területek vannak üresen a Kiskunságon, ahol nincsen semmilyen domináns fűfaj, ami önmagában is probléma, de ebből még nagyobb baj lehet.