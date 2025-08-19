ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
Az M15-ös autóút kétszer kétsávos autópályává bővített, az M1-es autópálya és Rajka országhatár között szakasza az átadás napján Rajka közelében 2019. december 18-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Halálos baleset okozott a román férfi a magyar autópályán

Infostart

A Győri Járási Ügyészség halálos baleset okozása miatt emelt vádat egy 22 éves román férfi ellen.

A vádirat szerint a 22 éves román férfi 2024 augusztusában Németországból tartott haza, Romániába egy mikrobusszal. A buszban rajta kívül még heten utaztak, akik nem használták a biztonsági övet.

A terhelt az M15-ös autópályán, az M1-es autópálya irányába haladt a reggeli órákban, mikor fáradtságából eredő tompultsága olyan mértékűre fokozódott, hogy a kisbusz legalább 2,5 – 3,0 másodpercre irányítás nélkül maradt.

Ezért a vádlott által vezetett jármű 122-129 km/h sebességgel áttért a leállósávba, ahol nekiütközött az ott műszaki hiba miatt várakozó kamionnak. Az ütközéstől a kisbusz az árokba csapódott - olvasható az ügyészség honlapján.

A baleset során a jármű utasai közül ketten olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették. További három utas szenvedett maradandó, súlyos sérüléseket egy személy pedig könnyebben sérült.

A szakvélemény szerint amennyiben a sértettek használták volna a biztonsági övet, úgy nem szenvedték volna el a halálhoz vezető sérüléseiket.

Az ügyészség a román férfit halálos baleset okozásával vádolja, vele szemben öt évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni.

