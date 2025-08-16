Megérkezett az előrejelzés, ezt hozza az időjárás augusztus 20-ára

Megázni nem, izzadni annál inkább fogunk augusztus 20-án, de úgy tűnik nem lesz teljesen csapadékmentes az ünnep - írja előrelezésében az időkép.

A jövő hét elején északról beáramló hűvösebb levegő hatására 26-32 fokos tartományba esnek vissza a maximumok hétfőn és kedden, amihez száraz, napos idő fog társulni.

Szerdán, nemzeti ünnepünk napján azonban melegebb léghullámok érkeznek dél felől megélénkülő délnyugati széllel. Napközben már több helyen megközelíti, a Dél-Alföldön néhol

elérheti a hőmérséklet a 35 fokot.

A kánikula mellett gomolyfelhők zavarhatják meg időnként a napsütést, melyekből legfeljebb elvétve fordulhat elő gyenge zápor. De késő délután a Nyugat-Dunántúlon megnövekszik a felhőzet és

a kora esti, esti órákban záporok, zivatarok is előfordulhatnak itt.