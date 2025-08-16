ARÉNA
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
Nyitókép: Pixabay

Megérkezett az előrejelzés, ezt hozza az időjárás augusztus 20-ára

Nem fognak fázni az ünneplők.

Megázni nem, izzadni annál inkább fogunk augusztus 20-án, de úgy tűnik nem lesz teljesen csapadékmentes az ünnep - írja előrelezésében az időkép.

A jövő hét elején északról beáramló hűvösebb levegő hatására 26-32 fokos tartományba esnek vissza a maximumok hétfőn és kedden, amihez száraz, napos idő fog társulni.

Szerdán, nemzeti ünnepünk napján azonban melegebb léghullámok érkeznek dél felől megélénkülő délnyugati széllel. Napközben már több helyen megközelíti, a Dél-Alföldön néhol

elérheti a hőmérséklet a 35 fokot.

A kánikula mellett gomolyfelhők zavarhatják meg időnként a napsütést, melyekből legfeljebb elvétve fordulhat elő gyenge zápor. De késő délután a Nyugat-Dunántúlon megnövekszik a felhőzet és

a kora esti, esti órákban záporok, zivatarok is előfordulhatnak itt.

Hétfőn kiderülhet, mikot lesz a Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó - legalábbis az amerikai elnök szerint. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanis azt mondta: Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges hármas találkozójának kérdése az anchorage-i tárgyalások során nem merült fel
 

Az elmúlt napokban az ózonkoncentráció idehaza is sok helyen jelentősen meghaladta az uniós egészségügyi határértéket, ami egyébként jóval enyhébb, mint amit az Egészségügyi Világszervezet ajánl – mondta az InfoRádióban Szegő Judit. A Levegő Munkacsoport projektvezetője szerint hosszabb távon a közlekedés környezetbarátabbá tétele és a metánkibocsátás csökkentése hozhatna pozitív változásokat.
 

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán.

After leaving Alaska, Trump says he would prefer to "go directly to a peace agreement" to end the war in Ukraine, rather than a temporary ceasefire.

×