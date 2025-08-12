Ez történik, ha nyer a Ferencváros ma

A Qarabag egy hete 1-0-ra győzött az északmacedón KF Skendija vendégeként Szkopjéban. A keddi bakui visszavágó elején a Skendija szerzett vezetést, ám az azeri alakulat három perc alatt fordított, a szünetig háromgólos előnybe kerülve pedig gyakorlatilag lezárta a párharcot.

Sőt, a második játékrészben tovább tudta növelni előnyét és 5-1-re nyert, így kettős győzelemmel lépett tovább.

A Qarabag a BL-selejtező utolsó körében a bajnoki címvédő Ferencváros és a PFC Ludogorec csatájának győztesével találkozik majd, míg a Skendija a magyar-bolgár párharc vesztesével küzd meg az Európa-liga főtáblájára kerülésért. A harmadik forduló első mérkőzésén Bulgáriában gól nélküli döntetlent játszó FTC 20.15-től fogadja a Ludogorecet.

A Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírásának fináléját a Puskás Arénában rendezik majd.