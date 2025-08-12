ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.34
usd:
338.84
bux:
104031.29
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ferencvárosi szurkolók a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ez történik, ha nyer a Ferencváros ma

Infostart / MTI

Az azeri Qarabag FC lesz a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójában, amennyiben a magyar bajnok továbbjut kedd este.

A Qarabag egy hete 1-0-ra győzött az északmacedón KF Skendija vendégeként Szkopjéban. A keddi bakui visszavágó elején a Skendija szerzett vezetést, ám az azeri alakulat három perc alatt fordított, a szünetig háromgólos előnybe kerülve pedig gyakorlatilag lezárta a párharcot.

Sőt, a második játékrészben tovább tudta növelni előnyét és 5-1-re nyert, így kettős győzelemmel lépett tovább.

A Qarabag a BL-selejtező utolsó körében a bajnoki címvédő Ferencváros és a PFC Ludogorec csatájának győztesével találkozik majd, míg a Skendija a magyar-bolgár párharc vesztesével küzd meg az Európa-liga főtáblájára kerülésért. A harmadik forduló első mérkőzésén Bulgáriában gól nélküli döntetlent játszó FTC 20.15-től fogadja a Ludogorecet.

A Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírásának fináléját a Puskás Arénában rendezik majd.

Kezdőlap    Belföld    Ez történik, ha nyer a Ferencváros ma

labdarúgás

bajnokok ligája

ferencváros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Élő: Ferencváros–Ludogorec 1-0

Élő: Ferencváros–Ludogorec 1-0
A Ferencváros az első 90 perc gól nélküli döntetlene után telt ház előtt fogadja a bolgár Ludogorecet a BL-selejtező 3. fordulójában, a Groupama Arénában.
Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Orbán Viktor elmondta, ki nyerte az ukrajnai háborút

Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

Vegyes várakozások előzik meg a pénteki Trump–Putyin-találkozót

Ukrajna enyhítene a fiatal hadköteles férfiak utazási korlátozásán

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijött a hét egyik legfontosabb adata, így mozognak a tőzsdék

Kijött a hét egyik legfontosabb adata, így mozognak a tőzsdék

Hétfőn még mérsékelt esés volt az európai és az amerikai tőzsdéken, kedden viszont már felfelé vették a irányt az ázsiai részvénypiacok, miután Donald Trump bejelentette, hogy 90 nappal meghosszabbítják a kínai árukra vonatkozó amerikai vámok felfüggesztését. A japán és az ausztrál tőzsde is új történelmi csúcsra emelkedett, az európai részvénypiacokon hullámzó a kereskedés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

Magyar utasok is érintettek lehetnek, akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to speak to Zelensky before Putin summit in Alaska, White House says

Trump to speak to Zelensky before Putin summit in Alaska, White House says

The US president will speak with Ukraine's leader in a call on Wednesday, two days before "one to one" talks with Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 21:13
Tömegkarambol Veszprém és a Balaton között - mentőhelikopter is érkezett
2025. augusztus 12. 19:19
A Duna–Tisza-köze "már félig sivatag", termelők sora hagyna fel a gazdálkodással
×
×
×
×