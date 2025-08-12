ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.38
usd:
338.88
bux:
104031.29
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Fiatalok pakolnak a Hajógyári-szigeten a 31. Sziget fesztivál zárása után, 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Ennek örül a Sziget főszervezője

Infostart / MTI

A Sziget főszervezője szerint jót tett a vérfrissítés a fesztiválnak, hiszen a változtatásoknak, a megújulásnak köszönhetően a kedd hajnalban véget ért rendezvény 416 ezer látogatót vonzott, ami 5 százalékkal felülmúlja a tavalyi számot.

"Megfordult az eddigi tendencia. A néhány éve csökkenő összlétszám idén növekedésnek indult, a hat nap alatt mintegy 20 ezerrel léptük túl a 2024-es adatot" - mondta Kádár Tamás az MTI-nek.

Mint hozzátette, a látogatószám emelkedésében a vérfrissítés mellett benne van a fellépők sora, valamint a fesztiválozás iránt Európa-szerte visszatérően nagyobb kedv is.

Kádár Tamás kitért arra, hogy a hosszabb távú megújulási folyamat részei az idén sikerrel bemutatkozó negyedek: a zene,az utcai kultúra és a kreativitás multikulturális központja, a Szoho, az elektronikus zene minden műfaját felvonultató Delta District vagy az előadóművészeteknek helyet adó Paradox, ahol a mozgás, a látvány és az illúzió volt a fókuszban.

"Nem elsősorban a műfajokat helyeztük egy helyre, a negyedekkel valamennyire a fesztivált is próbáltuk tematizálni. Régóta azt gondoljuk, hogy egy jó fesztivál nemcsak a zenei fellépőkről szól, hanem ad egy olyan élményt is, ami más, mint egy koncert. Ezek a zónák ezt a célt szolgálták, és jól is teljesítettek" - jelentette ki Kádár Tamás.

A főszervező az MTI kérdésére szólt arról, hogy a 416 ezres idei látogatószám ellenére a rendezvény még idén sem volt nyereséges, de javult az eredményességi mutató. "Jövünk ki abból a negatív időszakból, amely hozzávetőlegesen 2022 végéig tartott" - tette hozzá.

Az idei Sziget nyitónapján, augusztus 6-án szerdán Charli XCX, másnap Shawn Mendes volt a fő fellépő a nagyszínpadon, mindkét nap közel állt a telt házhoz, de a hétvége is sok látogatót vonzott, amikor mások mellett FKA Twigs, Anyma, Rilés és Post Malone adott koncertet. A hétfői zárónapon Chappel Roan adott műsort nagy sikerrel.

"Az előzetes adatokból azt látjuk, hogy idén valamivel fiatalabb közönség jött a Szigetre, mint tavaly. Örülünk, hogy fiatalodik a közönség, mert a jövőre nézve is fontos lehet, hogy egyre újabb és újabb generációkat tudjunk beinvitálni a fesztiválra" - fűzte hozzá Kádár Tamás.

Idén két magyar produkció volt a nagyszínpadon, Pogány Induló a Parno Graszttal, Deva a Napfonattal lépett fel. A főszervező szerint jól bevált a koncepció, hogy a nagyszínpadon a programba legjobban illeszkedő, emellett a legizgalmasabb tartalommal jelentkező magyar előadók szerepelhetnek. Megjegyezte, hogy bár régebben volt kizárólag magyar zenekaroknak fenntartott színpad, idén minden helyszínen volt magyar fellépő, ami jó mixet ad a látogatóknak.

"Az idei Sziget nagyon békés volt, kimondottan jó érzés volt sétálni a fesztiválon, mindenki kedvesen viselkedett, semmilyen feszültség nem volt érzékelhető. Nekünk ez a válaszunk azoknak, akik harcias álláspontot képviselve támadtak minket a Sziget előtt, minden irányból" - szögezte le Kádár Tamás.

Az idei fesztivál idején és területén tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy nagyszabású fejlesztés indul az Óbudai-sziget déli részén, amelynek célja egy kulturális központ kialakítása. A MultiKulti Zrt. vezérigazgatója, Kiss Krisztián arról is beszélt, hogy a projekt a Sziget fesztivállal együtt gondolkodva valósul meg, és jövőre talán bevonhatják a fesztiválba az Óbudai-sziget ezen részét is.

"Egyelőre szeretnénk látni, pontosan mi fog megvalósulni a projekt keretében. Kétségtelenül senkinek nem volt jó, hogy a Hajógyári-sziget déli része eddig kihasználatlan volt, az ottani épületek pusztultak. Ha valami olyan történik ott, amely értékes, akkor ezzel természetesen fogunk foglalkozni, s találhatunk közös pontokat, amelyek mentén együttműködhetünk" - mondta erről Kádár Tamás.

Hozzátette: továbbra is fontos lenne, hogy a Sziget fesztiválra bejutást biztosító, és hosszú évek óta felújításra szoruló K-híd ügyében történjen valami. Mint megjegyezte, ez a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik, "valami elindult, úgy tudjuk, előkészületben van egy felújítási terv, de hogy lesz-e rá forrás, azt ők tudják".

Kezdőlap    Belföld    Ennek örül a Sziget főszervezője

sziget fesztivál

kádár tamás

értékelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának
Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Orbán Viktor elmondta, ki nyerte az ukrajnai háborút

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Orbán Viktor megindokolta, miért nem írta alá az uniós Ukrajna-nyilatkozatot

Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Kedvező tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak - jelentette be keddi közleményében az Agrárminisztérium (AM).
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Egyre több beszámoló jelenik meg arról, hogy az orosz erők Pokrovszktól északra több kilométer mélyen behatoltak az ukrán védelmi vonalakba, reálissá téve azt a forgatókönyvet, hogy nyugatról is elkezdik szorongatni a Kramatorszk-Szlavjanszk tengelyt. Pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az európai vezetők igyekeznek meggyőzni az amerikai elnököt, hogy ne dőljön be orosz kollégája ígéreteinek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális figyelmeztetést adtak ki: óriási bajt jelez előre az Európában tomboló hőség

Brutális figyelmeztetést adtak ki: óriási bajt jelez előre az Európában tomboló hőség

Júliusban a negyedik legmelegebb nyári hónapot mérték Európában, miközben a globális átlaghőmérséklet 1,25°C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine's borders must not be changed by force, EU leaders say

Ukraine's borders must not be changed by force, EU leaders say

The EU says "the people of Ukraine must have the freedom to decide their future".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 18:20
Felgyújtotta saját nyaralóját a Balatonnál - a pókhálókat próbálta leégetni
2025. augusztus 12. 16:07
Bozótvágó késsel támadta feleségét egy férfi Tapolcán
×
×
×
×