Elmebaj a 6-oson: e-rolleres és audis kakaskodott, 90-es tempónál – videó

Az első felvétel a 6-os úton készült, ahol egy rolleres minden józan észt mellőzve, mintegy 90 km/órás tempóval száguldott az autók között – írja a bpiautosk.hu.

A beküldő szerint a kétkerekű vezetője még előzgetett is a járművek között, majd egy nagy sebességgel érkező Audi elé vágott be. Bár ütközés nem történt, a rolleres folyamatosan a nagy teljesítményű autó lökhárítója előtt lavírozott, mivel az audis centikre haladt tőle, követési távolságot nem tartva.

A második eset egy Kakasdról Kecelre tartó autós útja közben történt. A beküldő sorai szerint aznap a szokottnál jóval több motorossal találkoztak – feltehetően egy motoros felvonulás miatt. „Odafele Kalocsa előtt, egy balos kanyarban jött át szembe a motoros, melynél ha hirtelen nem korrigálok, akkor frontálisan nekünk jön, nem sokon múlott tényleg” – írta.

Az autós megjegyzi, hogy szerencséje volt a motorosnak, hogy nem érkezett mögött másik autó, mert az szerinte biztosan telibe találta volna. „Na ezért nem szeretjük a motorosokat autósként” – tette hozzá.