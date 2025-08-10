Fiatal mentős halt meg a szörnyű balesetben, a férje sem élte túl az ütközést

A Fejér vármegyei Kisláng és Soponya közötti úton pénteken történt frontális balesetben egy fiatal házaspár vesztette életét. Az ütközés körülményeiről és az áldozatokról a helyi sajtó korábban már beszámolt, a részleteket most az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) is megerősítette - írja a vaol.hu.

Az OMSZ szombati közleménye szerint a tragédiában egy fiatal mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia, és férje hunytak el. Az enyingi mentőállomáson dolgozó nő 2025. június 1-jén csatlakozott a szolgálathoz, és rövid idő alatt a közösség megbecsült tagjává vált.

A közlemény kitér arra, hogy a baleset Barbara nappalos szolgálatát követően történt. Az Országos Mentőszolgálat őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a bajtársaknak, hozzátéve, hogy Szigeti Barbara Júliát saját halottjának tekinti.

Az RTL Híradója is részletesen beszámol a tragédiáról. Riportjuk szerint a házaspár kocsija az ütközés erejétől kettészakadt. Autójukból szinte csak a hátsó kerekek és a hátsó sárvédő maradt meg.

A mentősök szóvivője azt mondta, hogy a "bajtársnőnk éppen szolgálat után tartott hazafelé". A rendőrség szerint a Suzuki áttért a másik oldalra és akkor ütközött egy nagy Audi SUV-vel. Az utóbbi sofőr vezetője könnyebben sérült meg. Állítólag mindkét jármú gyorsabban ment a megengedettnél.