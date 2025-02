Este még ünnepelt, reggelre meghalt a főispán

A teol.hu számolt be arról, hogy váratlanul elhunyt dr. Horváth Kálmán, Tolna vármegye főispánja. A hír azért is drámai, mert péntek este még a Tolna Vármegyei Kormányhivatal farsangi mulatságán vett részt, amelyről közösségi oldalán is megosztott képeket.

Február 2-án még hivatalos egyeztetésen fogadta a Tolna Vármegyei Kormányhivatalban dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselőta négygyermekes családapa.

A helyi lap azt írja, hogy a vármegye egyik legismertebb közéleti szereplője távozott, 2014 óta állt a térség közigazgatásának élén.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal közösségi médiában közzétett bejegyzése megerősítette az információt, Facebookon búcsúztak Horváthtól.

Dr. Horváth Kálmán főispánt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium saját halottjának tekinti - írták.