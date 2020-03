Meghalt az első magyar beteg a koronavírus-fertőzés következében - a nap hírei

Meghalt az első magyar beteg a koronavírus-fertőzés következében - erősítette meg a kommunikációs akciócsoport vezetője. Kovács Zoltán az operatív törzs tájékoztatóján közölte: a 75 éves férfi tüdőgyulladással került a Dél-Pesti Centrumkórházba. Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője arról számolt be, hogy 32-re emelkedett a fertőzöttek száma. Hozzátette: Kiskunhalason tart a járványkórház építése, amely szükség esetén nagyobb számú fertőzöttet tud ellátni. Szólt arról is, hogy rendőrök intézkedtek egy férfi ellen, aki megszegte a kötelező házi karantén szabályait. Elmondta: elfogták a Budapest lezárásáról szóló álhír terjesztőjét, aki ellen eljárás indult.

Az egészségügyi dolgozók véleményének figyelembe vételét ajánlják a kormánynak ellenzéki pártok. A Jobbik, az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum országgyűlési képviselői azt kérték a kabinettől, hogy a döntések meghozatalakor nyomatékosan vegye figyelembe a szakmai javaslatokat.

A koronavírus terjedése miatt már több mint 20 vidéki önkormányzat döntött a bölcsődék és óvodák bezárásáról, a legtöbb nagyvárosban már hétfőtől érvényes az intézkedés. A fővárosi intézmények hétfőtől fokozatosan zárnak be, de ügyeleti rendszert minden kerületben biztosítanak.

Korlátozásokat vezet be a kormányablakokban és az okmányirodákban is Budapest Főváros Kormányhivatala. Az ügyfélterekben korlátozhatják a bent tartózkodók maximális létszámát. A hivatal arra kér mindenkit, hogy személyesen csak szükség esetén, időpontfoglalással menjen kormányablakba, és inkább interneten intézze ügyeit. Az elkészült okmányokat levélküldeményként a postaládába kézbesítik.

Magyarországnak továbbra sem áll módjában beengedni az Olaszországból érkezőket, így az onnan hazafelé tartó szerb állampolgárokat sem - jelezte a miniszterelnök. Orbán Viktor a belgrádi látogatása után a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: megállapodott a szerb elnökkel, hogy biztonsági intézkedések mellett folytatódhat a két ország közötti teherforgalom. A koronavírus miatti járványügyi helyzetről egyeztetett a magyar és az olasz külügyi tárca vezetője. Szijjártó Péter közölte: egyetértettek Luigi di Maioval abban, hogy a vírus terjedésének megfékezéséhez elengedhetetlenül szükséges az információk cseréje.

Olaszországban meghaladta az 1800-at a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, a fertőzötteké megközelítette a 25 ezret. Az olasz közegészségügyi hivatal a következő időszakban várja a járvány csúcsát, és arra számít, hogy a fertőzés az egész ország területén az eddiginél is erősebben terjedhet.

Újabb korlátozó intézkedéseket rendeltek el a környező országok az új koronavírus-járvány megfékezéséért. Szlovákiában szükségállapotot rendelt el a kórházakban a kormány, amely döntött arról is, hogy néhány kivétellel az üzleteket is bezárják. Németország lezárja Ausztriával, Franciaországgal és Svájccal közös határát. Az osztrák kormány újabb országok állampolgárait zárta ki a beutazásból. Horvátország és Szlovénia leállítja a vasúti személyforgalmat Magyarország felé. Szerbia tízre emelte a beutazási tilalom alá vont államok számát. Ukrajna két hétig nem engedi be a külföldi állampolgárokat.

Világszerte meghaladta a hatezret az új koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak a száma. 139 országban és területen több mint 160 ezer fertőzést regisztráltak eddig.

Március 15. alkalmából levelet intézett a határon kívüli magyarsághoz a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint az idei ünnepnek különös hangsúlyt ad, hogy száz év telt el a trianoni országvesztés után. Hangsúlyozta: Magyarország ma sem létezhet az erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai magyar közösségek nélkül.

A szabadság és a hűség adja március 15. erejét - jelentette ki ünnepi beszédében az államfő. Áder János kiemelte: ha a magyarok 172 éve bízni tudtak egymásban, akkor ma is számíthatnak, támaszkodhatnak egymásra. közös videoüzenetben emlékezett meg március 15-éről7 ellenzéki párt. A résztvevők korábban közös demonstrációt terveztek, de a rendezvényt a koronavírus-járvány miatt lemondták.

Nyilvánosságra hozta a kormány a Kossuth- és Széchenyi-díjjal idén kitüntetettek névsorát. Az elismeréseket a járványügyi veszélyhelyzet miatt később adják át. A köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Kossuth-díjat adományozott mások mellett Sárközi Mátyás író, kritikus, műfordító, az InfoRádió londoni tudósítója részére; Káel Csaba rendezőnek, a Müpa vezérigazgatójának; Dörner György, Sunyovszky Sylvia és Szombathy Gyula színművészeknek; Várjon Dénes zongoraművésznek, illetve megosztva a Kaláka együttes tagjainak. Széchenyi-díjban részesült többek között Borhy László régész, ókortörténész, Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész és Szőnyi Tamás matematikus.