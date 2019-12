2019 Magyarországon: ez volt az évünk

Január

A 2018-as év az úgynevezett túlmunkatörvény és a kormány elleni tüntetésekkel ért véget, a megmozdulások 2019 elején is folytatódtak. Január 5-én közösen demonstrált az összes ellenzéki párt a szakszervezetekkel és több civil szervezettel, majd hetekkel később ismét megmozdulást tartottak, a Várkert Bazárnál.

A tüntetések mellett több sztrájkot is tartottak az év első felében. A győri Audinál január közepén kezdődött a munkabeszüntetés, amely a hónap végén eredményesen zárult, az Audi Hungária Független Szakszervezet megegyezett a munkáltatóval. Később, márciusban a Hankook dunaújvárosi gumigyárában is sztrájkba kezdtek a dolgozók. Ez a munkabeszüntetés is megegyezéssel végződött.

Rendhagyó módon a miniszterelnök válaszolt az újságírói kérdésekre az év első Kormányinfóján, január 10-én. Orbán Viktor már itt jelezte, hogy a 2018 végén tartott nemzeti konzultáció eredménye alapján további családpolitikai intézkedéseket vezethetnek be.

Február

A részleteket februári évértékelő beszédében közölte a kormányfő. Orbán Viktor hét pontos családvédelmi akciótervet jelentett be. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat az Országgyűlés április elsején fogadta el.

Február 15-én megszökött egy rab a Fővárosi Törvényszékről. A fogoly ököllel arcon ütötte az őt kísérő büntetés-végrehajtási őrt, elvette fegyverét, majd a pisztolyt a bíróság egyik biztonsági őrének fejéhez tartva kimenekült az épületből. A szökött rab megpróbált autóval elszökni, alig több mint fél órával később a rendőrség lelőtte a szökevényt, akinek állapotát később kórházban stabilizálták. A férfi decemberben felakasztotta magát.

Március

A közszolgálati dolgozók március 14-én tartottak egy napos munkabeszüntetést. A tanárok egy része kétórás szolidaritási sztrájkkal csatlakozott volna, de ezt négy tankerületben nem tették lehetővé.

A március 15-én tartott állami ünnepségen Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel közösen mondott beszédet Orbán Viktor kormányfő, aki azt hangsúlyozta, hogy keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában.

A hónap végére befejeződött a budapesti 3-as metróvonal északi szakaszának felújítása. A felújítás második üteme áprilisban kezdődött el, a déli szakaszon a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest végállomás között.

Tarlós István akkori főpolgármester és Pintér Sándor belügyminiszter szerződést írt alá, amelynek értelmében a budapesti elektromos jegyrendszer csatlakozik a nemzeti elektromos jegyrendszer Platformhoz.

Április

Április 4-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban aláírta a Magyarország és az Egyesült Államok katonai együttműködését szabályozó védelmi együttműködési megállapodást, amely nyomán engedélyt kaptak az Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásra. Az amerikai kapcsolatok 2019-es kicsúcsosodásaként május 13-án Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, a washingtoni Fehér Házban. Az Egyesült Államok vezetője egész Európában tisztelt politikusnak nevezte Orbán Viktort.

Február 11-én jelentették be, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem egy vagyonkezelő alapítványhoz kerül, amelyet egy áprilisi törvényben hozott létre az Országgyűlés. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány alapító okiratát április végén nyújtotta be a cégbíróságnak az innovációért és technológiáért felelős miniszter. A testület kuratóriumi elnökének a Mol elnök-vezérigazgatóját jelölték ki.

A Magyar Tudományos Akadémia átalakítása is 2019-ben történt meg. Márciusban Lovász László, az MTA elnöke szándéknyilatkozatot írt alá Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel arról, hogy egyben maradhat az akadémia kutatóintézet-hálózata, de azt a kormány az akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni. Április 8-ra befejeződött a kutatóhálózat átvilágítása. Az Akadémia úgy értékelte, hogy az intézményhálózat jól működik, míg az átvilágítás után az Innovációs tárca arra jutott, hogy gyökeres átalakításra van szükség. Az MTA közgyűlése május 6-án úgy döntött, hogy a kutatóintézet-hálózat maradjon az akadémia szervezetén belül. Júniusban az Innovációs és Technológiai Minisztérium benyújtotta a parlamentnek a Magyar Tudományos Akadémia működésének átalakításáról is szóló törvénytervezetet, amely létrehozza a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsot és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot. Az MTA átalakításáról a következő hónapban döntött az Országgyűlés.

Május

A félév legtragikusabb magyar vonatkozású eseménye volt a május 29-i hajóbaleset. A Margit hídnál összeütközött a Viking Sigyn nevű szállodahajóval a Hableány sétahajó, amely másodpercek alatt elsüllyedt. A rajta utazó 33 koreai turista és a kéttagú magyar személyzet közül csak hét embert sikerült kimenteni, a többiek életüket vesztették. Az elsüllyedt hajó roncsait két héttel később emelték ki, ekkor áldozatokat is találtak. Az ügy gyanúsítottja a szállodahajó ukrán kapitánya lett, aki júniusban előzetes letartóztatásba került.

Politikai szempontból 2019 első félévében meghatározó volt a május 26-i európai parlamenti választás. A hazai részvételi arány 43,48 század százalékos volt. A Fidesz-KDNP a szavazatok 52,56 százalékával a 21 EP-mandátum közül 13-at szerzett meg. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett, a voksok 16,05 százalékát kapta meg és négy képviselőt küldhetett az Európai Parlamentbe. A Momentum 9,9 százalékkal két, az MSZP-Párbeszéd 6,6 százalékkal egy, a Jobbik pedig 6,3 százalékkal szintén egy mandátumhoz jutott.

Június

Az őszi önkormányzati választás előtt az ellenzéki előválasztás első fordulóját februárban az MSZP-s Horváth Csaba ellen nyerte meg Karácsony Gergely, a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje. A június végi második fordulót szintén Karácsony Gergely nyerte meg Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor előtt, vagyis ő lett Tarlós István egyik kihívója az októberi választáson.

Július

Július 1-jén életbe lépett a családvédelmi akcióterv négy pontja: ekkortól igényelhető a családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódó kamattámogatott kölcsön, a jelzáloghitelek elengedésének bővített változata, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, valamint az azóta kifejezetten népszerűvé váló babaváró hitel.

Ugyancsak július elejétől igényelhető a falusi csok, amit 3 hónap alatt mintegy 3000-en kértek.

Júliusban új elnököt választott az LMP. A párt rendkívüli tisztújító kongresszusán Kendernay János lett a párt társelnöke, női társelnököt csak a november 23-i kongresszuson tudtak választani Schmuck Erzsébet személyében.

Ugyancsak júliusban derült ki, hogy a Microsoftnak – az amerikai hatóságokkal kötött peren kívüli megállapodás értelmében – 8,7 millió dolláros büntetést kell fizetnie, mert magyarországi leányvállalata megsértette a külföldi korrupciós gyakorlatra vonatkozó amerikai törvényt. A számítástechnikai óriás belső vizsgálata szerint a Microsoft magyarországi partnercégei 2013 és 2015 között árengedménnyel vásárolták a szoftvereket, ezeket azonban jóval drágábban adták tovább a magyar állami megrendelőknek, a különbözetet pedig eltüntették. Az ügyben a rendőrség és az adóhatóság is érintett, belső vizsgálat azonban egyik helyen sem indult. Augusztus végén a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozást rendelt el.

Július végén rendezték meg a jubileumi, 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet a romániai Tusnádfürdőn. A tábor 2019-ben is Orbán Viktor beszédével zárult. A kormányfő az illiberalizmus és az úgynevezett keresztény szabadság biztosításának fontosságát hangsúlyozta.

Július utolsó napján vádat emeltek Gyárfás Tamás ellen. Az egykori médiavállalkozót azzal gyanúsítják, hogy 1998-ban megölette üzleti riválisát, Fenyő Jánost. Az ügyészség szerint Gyárfás a gyilkossággal a más ügyekben már jogerősen elítélt Portik Tamást bízta meg, aki erre Jozef Rohacnak adott utasítást. Október 29-én a Fővárosi Ítélőtábla elrendelte a perújítást a Fenyő-gyilkosság ügyében, a két eljárást december 2-án egyesítették. Gyárfás Tamás ártatlannak vallotta magát.

Augusztus

Simonka György ellen is vádat emeltek. A fideszes országgyűlési képviselőt és harminckét társát egyebek mellett bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják.

Augusztusban volt a Páneurópai Piknik 30. évfordulója. A jubileumra Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár együtt emlékezett Sopronban. Angela Merkel köszönetét fejezte ki Magyarországnak a német újraegyesítésben játszott szerepéért és Európa megosztottságának megszűnéséhez való hozzájárulásáért.

Augusztus végén jelentette be a kormány, hogy a gazdaság teljesítményének köszönhetően minden nyugdíjas 9000 forint értékű rezsiutalványt kap. 2019-ben emellett nyugdíjkiegészítést és nyugdíjprémiumot is fizettek.

Szeptember

Szeptemberben nyílt meg a Türk Tanács budapesti irodája. A testület diplomáciai mentességgel költözött a fővárosba, aminek költségét a magyar állam állta, emellett a kormány ingyen használatra átadta a tanácsnak a Budakeszi úton lévő Ybl-villát, aminek működési költségeit is Magyarország fizeti. A szervezet októberi bakui ülésén Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. A kormányfő az esemény alkalmából kétoldalú megbeszélést folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, aki megköszönte Magyarország kiállását Törökország mellett.

Szeptember végén a Fidesz tisztújító közgyűlésén ismét Orbán Viktort választották meg elnöknek. A párt ifjúsági szervezete november végén választott vezetőt. Böröcz Lászlót a korábbi ifjúságpolitikáért felelős államtitkár, Illés Boglárka váltotta. A megüresedő államtitkári posztra a 22 éves joghallgató Rácz Zsófia került, akinek kinevezéséhez törvényt is módosítottak.

Október

Október 13-án tartották az önkormányzati választásokat. Budapesten 23 fővárosi kerületből 22-ben közös polgármesterjelöltet indított az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum. Csaknem valamennyi megyei városban, és számtalan vidéki városban is megállapodott az ellenzék. A főpolgármesteri címért ismét ringbe szállt a Fidesz által támogatott Tarlós István. Kihívója Karácsony Gergely volt, aki mögött a baloldali pártok, az LMP és a Jobbik is felsorakozott. De elindult Puzsér Róbert független jelölt és Berki Krisztián reality sztár is.

Az önkormányzati választásokon végül magasnak számító, 48,58 százalékos részvétel mellett vidéken a kormánypártok, Budapesten az ellenzéki összefogás szerepelt jobban. A főpolgármester-választást az ellenzék közös jelöltje, Karácsony Gergely nyerte meg. Tarlós István két ciklus után búcsúzott a főpolgármesterségtől.

A 23 fővárosi kerületből 14-ben ellenzéki győzelem született. A megyei jogú városok közül 12-ben a Fidesz, 11-ben az ellenzéki jelölt győzött. Mind a 19 megyei közgyűlésben a Fidesz-KDNP került többségbe. Orbán Viktor miniszterelnök az eredményt úgy értékelte: bebizonyosodott, hogy továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb pártszövetség Magyarországon.

Az ellenzéki győzelmekhez hozzájárulhatott Borkai Zsolt ügye is. A győri polgármesterről az önkormányzati választások előtt Az ördög ügyvédje című blogon jelentek meg olyan felvételek, amelyek szerint egy jachton rendezett szexpartin vett részt barátaival. A politikust korrupcióval is megvádolták. Borkai Zsolt lejáratást emlegetett. A botrány ellenére – szoros eredménnyel, de – Borkai Zsoltot újraválasztották. Két nappal a választás után azonban kilépett a Fideszből, majd november 8-án, a győri közgyűlés megalakulása után lemondott polgármesteri posztjáról is.

Nem ez volt az egyetlen botrány a kampányban. Wittinghof Tamás budaörsi polgármesterről is szexvideó szivárgott ki, őt is újraválasztották. Ahogy az MSZP kispesti önkormányzati képviselőjét Lackner Csabát is. A politikus egy titokban felvett videón fehér porral látható és a kerületet érintő korrupciógyanús ügyekről beszél. Az MSZP a választások után kizárta a képviselőt a pártból. Lackner Csaba mandátumát nem adta vissza, de november végén felmentették bizottsági tagsága alól is.

Elhagyta az MSZP-t Botka László is A szegedi polgármester önszántából lépett ki az pártól, de Vona Gábor korábbi elnök is otthagyta a Jobbikot a választások után.

Október végén Budapestre látogatott Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélést. A találkozón megállapodás született az olaj- és gázszállításokról 2025-ig.

November

Egy héttel később Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatott Budapestre. A török elnök látogatása komoly fennakadásokat okozott a főváros közlekedésében, ellenzéki pártok és civilek is tiltakoztak.

Novemberben a haderőfejlesztési program keretében a magyar állam megvásárolta a brit-osztrák Hirtenberger hadiipari céget. Megérkeztek a Magyar Honvédség első Airbus helikopterei, emellett harckocsikat és tüzérségi löveget is vásároltak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig bejelentette, hogy Magyarország egyharmadával növeli katonáinak számát a NATO misszióiban. Azt is novemberben közölte a tárcavezető, hogy Magyarország 2024-ig űrhajóst küld az űrbe az orosz Roszkoszmosszal együttműködésben.

November 5-én megtartotta alakuló ülését az új összetételű Fővárosi Közgyűlés. Őt főpolgármester-helyettest választottak, és kihirdették a klímavészhelyzetet. A közgyűlés elutasította, hogy a Liget-projekt még el nem kezdett beruházásai megvalósuljanak.

A fővárosi képviselők a november végi közgyűlésen támogatták a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezését, ám ezt öt feltétel teljesülésüléséhez kötötték. Döntöttek a hajléktalan emberek krízisellátásának javításáról és módosították a parkolási rendeletet is. Július elsejétől már csak az önkormányzatok ellenőrizhetik a fizető parkolást, azt alvállalkozóknak kiszervezni nem lehet.

A Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésén döntöttek a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács létrehozásáról, és jóváhagyták, hogy a budapesti álláskeresők januártól ingyen utazhassanak a BKV járatain. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában a kormány elfogadta a főváros atlétikai vébével kapcsolatos feltételeit. A Galvani-híd és a Liget projekt tervezett új épületei kapcsán nem született megállapodás a kabinet és Budapest új vezetése között. A főváros azonban támogatta az új dél-budai centrumkórház megépítését, csak a helyszín kapcsán van vita – közölte Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára

November végén az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék 11,2 milliárd forint megfizetésére kötelezte Tarsoly Csabát, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. egykori cégvezetőjét, ez az első olyan ítélet, amely kimondta Tarsoly Csaba cégvezetői felelősségét a Quaestor vagyonvesztésében.

Nem sokkal ezután Kocsis Istvánt, a Magyar Villamos Művek korábbi vezérigazgatóját jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélték hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt.

November végén Kincses Gyula lett a Magyar Orvosi Kamara új elnöke, aki 16 év után váltotta Éger Istvánt.

Ekkor derült fény arra is, hogy a Katona József Színház szexuális zaklatás miatt kitiltotta az egyik szerződéses munkatársát. Egy nappal később Gothár Péter Kossuth-díjas rendező elismerte, hogy róla van szó, és bocsánatot kért. Decemberben a Színművészeti Egyetem is elbocsátotta. Az ügy kapcsán heves vita bontakozott ki, a kormány egyebek mellett erre hivatkozva terjesztette be a kulturális törvény módosítását.

December

December elején az Újszínházban is kipattant egy zaklatási ügy. A fővároshoz és a Színházi Dolgozók Szakszervezetéhez érkezett levél egy állítólagos 2016-os visszaéléséről. Később kiderült, hogy Mihályi Győző színészt vádolják, aki azt mondta: semmit sem követett el, ártatlan. Végül december végén visszaadta főszerepeit.

December végén Gréczy Zsolt DK-s országgyűlési képviselőt vádolták meg zaklatással. A politikusról pornográf fényképek is nyilvánosságra kerültek. Gréczy Zsolt tagadja a vádakat és feljelentést tett, de aztán lemondott parlamenti mandátumáról.

Decemberben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték Győrkös Istvánt, a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű hungarista szervezet egyik alapítóját. A férfi 2016-ban Bőnyben meggyilkolta a Nemzeti Nyomozó Iroda egyik munkatársát, aki házkutatást akart nála tartani.

A vörösiszapperben is másodfokú ítéletet hirdettek. A Győri Ítélőtábla tíz vádlott közül hét esetében súlyosbította az ítéletet.

December végén jelentette az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, hogy január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt gyógyszerek és beavatkozások.

