Az orosz állam nem építi újjá a Kurszknál lerombolt településeket

"Az állam nem fogja fizetni a költségek 100 százalékát" - közölte Alexander Hinstein. Mint mondta nem azért, mert a Kreml nem akarna segíteni, hanem mert a harcokban túl sok falu, város vált romhalmazzá, épületeket utakat, kórházakat, iskolákat kell újból felépíteni.

"Mégis miből fedeznénk a helyreállítások költségeit?" - tette fel a kérdést hallgatóságának a kormányzó. Majd azzal folytatta, hogy a "különleges katonai műveleteknek" nevezett háború is még javában tart, és ez bizony drága technikai eszközöket igényel.

