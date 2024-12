Szó szerint kivégezték egy gyorshajtó autóját – videó

Úgy látszik, a katari hatóságoknak is elegük van már a száguldozó, mások életét veszélyeztető, az utakon piruettező sofőrökből. Az egyik gazdag autótulajdonos azzal feltűnősködött, hogy nemcsak száguldozott, hanem még driftelt is a többsávos autópályán.

A rendőrök hamar lefülelték és bíróság elé állították. Az ítélet a komoly pénzbírság mellett az autó elkobzását is elrendelte. Mivel azonban a bíró úgy gondolta, hogy ha elárverezik a sportkocsit, akkor annak új gazdája esetleg ismét száguldozni kezd, sajátos rendelkezéssel egészítette ki a verdiktet. A lefoglalt sportkocsit meg kellett semmisíteni. Méghozzá a gazdája szeme láttára.

In Qatar, a car was "executed"



A wealthy Arab driver was caught recklessly speeding in his luxury sports car. The police not only confiscated the vehicle but destroyed it in front of the driver as a punishment. pic.twitter.com/nYLRTzGAUN