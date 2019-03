Vége a Váci úti metrópótlásnak, jár a 3-as metró az északi szakaszon

Átadták szombaton a 3-as metróvonal felújított északi, az Újpest-központ és Dózsa György út közötti szakaszát.

Tarlós István főpolgármester az átadáson azt mondta: a 3-as metró felújítása mérföldkőhöz érkezett, az északi szakaszon, az Újpest-központ és a Dózsa György úti állomások között véget értek a kivitelezési munkák. A hetekig tartó ellenőrzések és próbafutások sikerrel zárultak - tudósít a távirati iroda.

Az M3-as metró felújított pályaszakaszának átadásakor Tarlós István főpolgármester bejelentette, végzik a Liebherr moduláris klímarendszer vizsgálatát,

úgy tűnik, mégis megoldható a légkondicionálás a hármas metrón, hogy mikor, nem tudni.

Kiderült: van, ahol új mozgólépcsők vannak, a Dózsa György úton is épül felvonó. Minden állomás akadálymentes lesz, az Árpád hídi megállónál is lesznek új liftek. A vakok és gyengénlátók közlekedése is könnyebb lesz az új jeleknek és tájékoztatásnak köszönhetően.

A felújítás a déli szakaszon folytatódik a Népliget-Kőbánya-Kispest állomás között április 6-án, a vonal középső szakaszát ezután újítják fel.

Tarlós István maga egyébként még nem látta a kész állomásokat, de - mint az a hvg.hu tudósításából kiderül -

a Lehel téren száll le először, hogy sonkát vegyen a piacon.

A felújított szakaszon szombat délután egy órától utazhatnak az utasok.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs