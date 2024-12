Hogyan tartsuk távol a macskát a karácsonyfától?

A macskák mindenféle újdonság iránt érdeklődnek, így a nagy műgonddal feldíszített fát is megvizsgálhatják kívülről – és talán belülről is.

Az első dolog, amit a macskatulajdonosnak fontos megtennie, hogy stabilizálja a fát. Azaz nem illegő-billegő állványba állítja, mert egy kapusvetődésekre hajlamos négylábú könnyen feldöntheti. Egy amerikai leírás elég radikális megoldást javasol: tegyünk kampókat a fa mögött a falba és egy damillal erősítsük hozzájuk a fát, „amely akkor is egyenes marad, ha megérkezik a karmait beélesítő kedvencünk, hogy megmássza a karácsonyfát”. A különlegesen gyakorlatias leírás szerint ez a módszer „a kisgyerekes családoknak is hasznára válik”.

Áll a fa? Remek!

Akkor jöhet a díszítés, de itt is hasznos a stratégiai megközelítés. Tegyük a drágább díszeket magasabbra, ahol a cica (már ha nem a magasba ugrálós típus) nem éri el. Nagyon kíváncsi macska esetében egyes szakemberek műanyag díszeket javasolnak (mintha a világ egy része már rég nem ilyeneket aggatna a fára).

Thanks for reminding me to cat proof my Christmas tree this year ??⛄? #Cats #Christmas pic.twitter.com/m1xHQaNYeU — Cee Cee (@Cee_Ceelicious) November 8, 2024

A HGTV szerkesztője, Keri Sanders egy bevált módszert említ az olyan macskatulajdonosoknak, akiknek kedvencük nem a „mászós, hanem a felfordulást teremtő fajta”: dróttal kössék a díszt az ághoz, ne csak egyszerűen rá akasszák. „Lehet, hogy tovább tart, de áldani fogják az előrelátásukat, amikor Cirmos labdának nézi majd a csinos kis gömböcskéket” – mondta.

Riasztó illatok és alufólia

A macskák ki nem állhatják a citrusfajták illatát. Ezért ha néhány citrom- vagy narancshéjat szór el a fa tövében, akkor a kíváncsi négylábú tisztes távolból fogja szemlélni a számára furcsa növényt.

Egy meglehetősen szabadszájú brit tiktokker, Dogtor Izzy pedig ízes nyelvezetbe csomagolt tanácsai közt megemlíti az alufóliát is, mint bevált macskarettentő eszközt. Tehát alufóliát is lefektethetünk a fa köré (igaz, ettől nem lesz szép látvány).

How to cat-proof your Christmas tree ?

(TikTok seemed to enjoy this one so I thought I’d share the love✨) pic.twitter.com/SgZSuSSFqg — Dogtor Izzy ✨? (@DogtorIzzy) December 20, 2019

Adalékot a vízbe vagy sem?

Sokan arra esküsznek, hogy a vízbe állított fa esetében hypót, aszpirint vagy még aprópénzt is lehet a vízhez adni. Ebből semmi sem bizonyított, de az igen, hogy a legtöbb vegyi anyag árthat az állatnak. Képzeljük el, mi történik, ha Szerénke Szenteste elkezdi lefetyelni a vizet. Jobb megspórolni az utat az állatorvoshoz és ügyeljünk inkább arra, hogy csak tiszta víz kerüljön csak a fa állványába – tanácsolja a CNN. A portál hozzáteszi, hogy még a fából kicsöpögő nedvek és a tűlevelek is árthatnak a háziállatoknak, tehát jobb távoltartani a cicát az állványtól valamiféle kerítéssel.

Ha nem elég vonzó, rá se fog nézni

Ahogy korábban már említettük, a különböző kellemetlen illatok távol tarthatják a macskát a karácsonyfától. Például: a kábeleket citronella illatú borítással befedve biztosíthatjuk, hogy a rosszalkodásra hajlamos cica ne rágja át a karácsonyi fények drótjait és külön e célra kifejlesztett dezodorokkal óvhatjuk meg a nagyobb tárgyakat. A javaslat annyi, hogy először kis adagokban „illatosítsuk” tárgyainkat, hogy azok ne tartsák távol a család emberi tagjait is.

Keep Your Christmas Tree Cat-Proof – Naturally! ?



New from Champagne Apothecary is an all natural cat safe essential oil kit with everything you need to keep your curious kitty away from your holiday decorations!



Includes a recipe card to make room sprays, feline friendly… pic.twitter.com/dEdC7N95XH — Stormy ? (@Stormy_Life_) November 9, 2024

Permetezzünk! (ha muszáj)

Kifejezetten hatásos módszer a macskák fegyelmezésére, ha egy permetező flakont tartunk kéznél. Ha semmi sem segít, akkor ez a bevált módszer kapóra jöhet karácsonykor. Szórakozik a macska a fával? Ha egy párszor ráspriccelünk, akkor elmehet a kedve tőle.

És van egy radikális megoldás, ami mindent visz. Nem, nem kell semmit sem csinálni a macskával. A fát kell macskabiztos ketrecbe zárni.

Boldog (macs)karácsonyt!