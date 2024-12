Drámai magdeburgi bejelentés, egy 9 éves gyerek is meghalt a merényletben

Kétszáz másik ember megsérült, amikor egy férfi egy gépkocsival a tömegbe hajtott a karácsonyi vásárban péntek este - tette hozzá az ügyész. Egy városházi vezető szerint a sérültek közül negyvenegynek nagyon súlyos az állapota.

A gyanúsítottat - egy 50 éves szaúdi származású férfit - őrizetbe vették, és szombaton is folyt a kihallgatása - közölte Nopens.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a férfi magányos elkövető volt

- közölte egy rendőrségi szóvivő a sajtótájékoztatón.

A bűncselekmény indítéka továbbra sem ismert, de a férfi feltehetően elégedetlen volt a szaúdi menekültekkel való németországi bánásmóddal az ügyész szerint.

Mahmoud Elenbaby idegsebész elmondta, hogy péntek éjjel mintegy nyolcvan pácienst szállítottak be a sérültek közül a magdeburgi egyetemi kórházba.

"A legtöbbjük állapotát sikerült stabilizálnunk, de sokan még mindig az intenzív osztályon vannak" - mondta Elenbaby az AP amerikai hírügynökség tudósítójának.

A gyanúsított, egy iszlámellenes aktivista orvos, aki négyszáz métert hajtott a tömegben, 2006-ban érkezett Németországba és a Magdeburgtól mintegy 40 kilométerre fekvő Bernburgban praktizált. A dpa német hírügynökség értesülései szerint 2016 februárjában folyamodott politikai menekült státuszért, amelyet idén júliusban kapott meg.

Magdeburgban este 19 óra három perckor, a pénteki merénylet időpontjában az áldozatok emlékére megszólaltak a város összes templomának harangjai, majd misét tartottak a város székesegyházában, amelyen jelen volt Frank-Walter Steinmeier államfő is.

Az épület előtt mintegy kétezer ember gyűlt össze a szakadó eső ellenére - jelentették az AFP francia hírügynökség tudósítói a helyszínről.

Előzőleg sokan a vásár közelében lévő egyik templomnál gyertyákat gyújtottak és virágokat helyeztek el. Többen megálltak és sírtak. Egy berlini templomi kórus, amelynek a tagjai szemtanúi voltak a 2016. évi berlini karácsonyi vásári gázolásnak, himnuszt énekeltek Isten kegyelméről, és imáikat és szolidaritásukat ajánlották fel az áldozatoknak.

Elővigyázatosságból és a magdeburgi áldozatokkal való szolidaritás jegyében több német városban bezárták a karácsonyi vásárokat.

Berlinben nyitva maradtak a vásárok, de megerősítették a rendőri jelenlétet.

Olaf Scholz kancellár és Nancy Faeser belügyminiszter szombaton Magdeburgba utazott. Faeser rendeletére félárbócra eresztik a zászlókat Németország-szerte a szövetségi épületeken.

Nancy Faeser nyilvános megszólalásai alapján iszlámgyűlölőként jellemezte a gyanúsítottat. Olaf Scholz nemzeti összefogásra szólított fel, amellyel fel lehet lépni a gyűlöletet kelteni kívánók ellen", miközben az Alternatíva Németországnak (AfD) radikális jobboldali párt a merénylet kapcsán a több százezer menedékkérőnek az utóbbi években történt befogadása ellen érvelt.

A feketébe öltözött kancellár virágot helyezett el a tragédia helyszínével szemben álló templom előtt.

A gázolás idején közelben állók által készített és a dpa német hírügynökség által bemutatott felvételen látni lehetett, ahogyan a gyanúsítottat a rendőrök egy villamosmegállóban elfogták. Egy közelben lévő rendőr rálőtt, a férfi a fején szenvedett könnyebb sérülést, majd őrizetbe vették.

Joe Biden amerikai elnök szombaton elítélte az "aljas tettet", Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megdöbbenését fejezte ki a "szörnyű támadás" miatt. Több ország - Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Magyaroszág - vezetői már előző nap hangot adtak megdöbbenésüknek.

Orbán Viktor is beszélt a támadásról.

