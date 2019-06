Karácsony Gergely nyerte a főpolgármesteri előválasztást

A Párbeszéd Magyarországért Facebook-oldalán megjelent egy poszt, "Köszönöm, Budapest" felirattal, melyben bejelentették, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztást. Az MSZP-Párbeszéd jelöltje pedig azt posztolta, "Győztünk!"

A pártok 18 órára hirdettek meg sajtótájékoztatót. A Civil Választási Bizottság adatai szerint 68240 érvényes szavazat érkezett. Ezek eloszlása:

Kerpel-Fronius Gábor, Momentum: 9792

Kálmán Olga, független+DK: 25093

Karácsony Gergely, MSZP-P: 33355

Karácsony Gergely szerint az előválasztásnak győztese Magyarország, mert bizonyságot kapott, hogy "még nem sikerült elűzni a demokrácia szellemét. A város is nyert, mert a Fidesszel szemben mást akarók esélyt kaptak arra, hogy ezt szavazatokra is tudják váltani októberben. A pártok is nyertek, mert kiváló jelöltek kiváló programokról vitáztak, és mindenki elmondhatta, hogy szerinte milyen a jövő Budapestje. És nyertek a budapestiek, akik változást akarnak".

Karácsony Gergely szerint az ellenzéki oldalon véget ért a rivalizálás korszaka, ezentúl nem néznek hátra, csak előre.

Kerpel-Fronius Gábor az eredmények kihirdetése után azt mondta, csütörtökön megkeresi Karácsony Gergelyt, hogy egyeztessenek a további együttműködésről. Gratulált a Momentum aktivistáinak, mert "nagyon rövid idejük volt erre a kampányra, és miután kihajtották magukat az EP-választáson, ilyen szép munkát végeztek". Kijelentette: fontos előrelépés a magyar ellenzék történetében és a 2019-es önkomrányzati választáshoz az előválasztás sikere, és hogy fontos témákról tudtak gondolatokat cserélni.

(Kálmán Olga nem volt jelen az eredményhirdetésen.)

A jelenlegi állás szerint Tarlós Istvánnak több ellenzéki kihívója is lehet, ugyanis a független Puzsér Róbert és a liberális Sermer Ádám is szeretne főpolgármester lenni, az előválasztáson azonban nem vettek részt.

Azt már szerdán nap közben tudni lehetett, hogy az ellenzéki előválasztás érvényes lesz, mert hétfő délelőtt elérte az 50 ezret a szavazók száma, végül pedig mintegy 70 ezerre emelkedett a részvételi arány.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt