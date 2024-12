Az orosz hátországra mértek dróncsapást az ukránok - videó

"Ma Kazanyt hatalmas dróntámadás érte" - közölte a várost magában foglaló Tatár Köztársaság vezetője, Rusztam Minnihanov a Telegramon üzenetküldő alkalmazáson. "Ha korábban ipari vállalatokat támadtak, most az ellenség reggelente civileket támad, közvetlenül az otthonaikban."

A helyi hatóságok szerint néhány lakost evakuáltak, de számuk nem ismert. A kazanyi városháza közölte, hogy a támadások több városrészben tüzeket okoztak, és a tűzoltóság a helyszínen van. A közösségi oldalakon és az orosz médiában közzétett videókon látható, amint a drónok magas épületeknek csapódnak.

And more Ukrainian kamikaze UAVs hit the roof of the 21-story Manhattan residential complex in Kazan, russia.



Ukrainian UAVs traveled over 1,000 kilometers. pic.twitter.com/UcvDZrGjrH