Orbán Viktor bejelentésekkel érkezik – frissülő cikk

Orbán Viktor együttérzését és fájdalmát fejezte ki a németországi Magdeburgban történt tragédia kapcsán, ahol egy karácsonyi vásárba hajtott egy merénylő. Azt azért megjegyezte, hogy az ilyen támadások azóta léteznek csak, amióta illegális migráció létezik. Ezért Magyarország azt a tanulságot vonja le, hogy nem szabad megengedni az ország átalakulását egy olyan világgá, ahol ilyesmi megtörténhet. "De mindenekelőtt is a németekkel vagyunk" - jelentette ki.

Magyarország elnökségét egybehangzóan sikeresnek értékelték Brüsszelben is. A beletett munka és energia mennyisége jelentős volt, miután már egyszer Orbán Viktor vezetett elnökséget, azt tapasztalta, hogy most jóval több munkájuk volt. A magyar jogalkotási dossziék száma is száz körül volt.

"De ilyen elszigeteltséget mét nem láttam, itt volt a fél világ Magyarországon, az ország legnagyobb diplomáciai eseményét tartottuk és a végén még az ellenfeleink is gratuláltak az elvégzett munka mennyisége és minősége kapcsán" - fogalmazott.

Politikai problémákat nem lehet bürokratkusan, csak politikai módon megoldani. Több ilyen kérdés is volt a magyar elnökség idején az asztalon. Az egyik a háború, de ebben Magyarországnak semmilyen mozgástere nem volt, tekintettel arra, hogy mély megosztottság van e kérdésben Európában. A többség szerint ez a háború "a mi háborúnk is", a vita ott csak azon van, hogyan vegyen benne részt. A másik álláspont a magyaroké is, ez két szláv testvérnép háborúja, arra kell törekedni, nehogy ez a konfliktus kiszélesedjen.

"Ma már senki nem vitatja, hogy Magyarországnak joga és szerintünk kötelessége is volt békemissziókat indítani"

- jegyezte meg.

A schengeni térség bővítésének kérdése volt a másik jelentős téma a magyar elnökség asztalán. A románok és a bulgárok becsatolását több mint tíz éve blokkolták, ezt kellett feloldani sok tárgyalással és megegyezéssel. Végül minden blokkoló országgal sikerült megállapodni, megnyílt az út a két érintett ország előtt a schengeni övezetbe. "Ennek lesznek Magyarország számára is olyan előnyök, amelyekre ma még nem is gondolunk", fogalmazott Orbán Viktor, példaként említve Sopront és régióját, hogy ott mennyire átalakult az élet szerkezete, a vállalkozás, amióta a schengeni térség része vagyunk.

Románia felé január elsejétől 22 határátkelőnk lesz a korábbi 12 helyett, jelentette ki, hozzátéve, hogy az összes magyar rendőr és határőr "levezénylése" arról a határszakaszról nagy segítséget jelent a létszámhiánytól szenvedő szervezeteknek.

A versenyképesség romlása volt a harmadik nagy kérdés az EU-elnökségünk asztalán. "A Draghi-jelentés keresetlen szavakkal írja le a helyzet komolyságát, ezért mi ezt a dokumentumot magunk elé húztuk, levontuk a következményeket, ebből lett a versenyképességi paktum, amelyben összefoglaltuk, hogy a következő fél évben kinek mi a dolga, hogy megállítható legyen a hanyatlási pálya" - mondta.

Kulcskérdés, hogy milyen lesz 2027 utáni hétéves költségvetési ciklusban a mezőgazdaság és az agrárium. A vita már megindult, és csak akkor lehetne egyetérteni, ha a 27 ország ugyanazt gondolná a pénz elköltéséről. Itt éles viták zajlanak, de időnként láthatók.

"Nagy teljesítmény, hogy a 27 agrárminiszter megegyezett abban, milyen legyen az agrárpolitika jövője. Ez nem jelenti azt, hogy vége a pénzügyi vitáknak, hiszen az most kezdődik" - mondta.

"Érdemes bátornak lenni és vállalni a vitákat első látásra megnyerhetetlen ügyekben is. Senki nem gondolta, hogy a schengeni bővítés a magyar elnökség idején megtörténik, vagy hogy az agrárminiszterek megegyezésre jutnak" - fogalmazott.