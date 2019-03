Tíz nap után véget ért a sztrájk a Hankookban

A sztrájknak a VDSZ Facebook-oldala szerint 19.45-kor lett vége.

Székely Tamás, a VDSZ elnöke a Mércének elmondta, azért is nehéz volt a helyzet, mert meg kellett kerülni a magyar tárgyalófelet ahhoz, hogy a tárgyalások egyáltalán elkezdődjenek.

A részleteket pénteken ismertetik, de az már tudható, hogy azok is megkapják az év végéig a 18,5 százalékos béremelést, akik a Hankook egyoldalúan kihirdetett, átlagos béremelésével a legrosszabbul jártak. A béremelésben több kategória is van, ezekről is pénteken adnak információkat.

A rácalmási Hankook-gyárban 10 napja, március 12-én 14 órakor kezdődött sztrájk, hogy elérjék a szakszervezet által kívánt béremelést.

A munkabeszüntetés előtt pár nappal a Hankook végrehajtott ugyan egy béremelést, de az elmaradt a szakszervezet által várttól és a cég nem volt hajlandó kollektív szerződést és átlátható bérkategóriákat se teremteni.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka